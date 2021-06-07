Yumurtayı çiğ tüketenler dikkat! Yararından çok zararı var

Besinler yoluyla alınabilen ancak ince bağırsak tarafından da üretilen biotinin, aşırı antibiyotik kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ya da bazı ilaçlar nedeniyle vücutta tam olarak sentezlenemediğini bu durumun da saç dökülmesi, tırnak kırılması, hatta şeker düzeyinde dengesizliklere yol açtığını belirtti.

İnce bağırsak bakterileri tarafından da salgılanan bu vitaminin suda çözünebilir olduğunu belirten Pakize Gizem Akgül, “Biotin, vücudumuz için çok önemli enzim aktivitelerinde rol oynar. Bu vitaminin protein sentezindeki ve keratin üretimindeki işlevi, sağlıklı tırnak ve saç büyümesine katkısı sağlar. Bu konuda yapılan 18 araştırmanın sonuçlarının derlendiği bir makaleye göre de biotin eksikliği olan kişilere bu vitamin verildiğinde tırnaklar ve saçlar uzuyor. Biotin eksikliği ise demir metabolizmasında bozulmaya yol açıyor” diye konuştu.

Akgül, biotinin gıdalarda bulunan bir vitamin olduğunu bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenildiğinde eksikliği görülmediğini ancak kimi beslenme alışkanlıkları ve bazı ilaçlar nedeniyle biotin alımı ve işlenmesinde sorun olabildiğini vurguladı.