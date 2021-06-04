Organik yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtanın üzerindeki kodlar neyi ifade ediyor? Yumurtanın kodu 0 ile başlıyorsa...

Beslenme rutini içerisinde önemli bir yere sahip olan yumurtanın kalitesi sağlık açısından büyük önem taşıyor. Diyetisyen Eda Balcı, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken noktalara dair önemli tüyolar verdi. Organik yumurtaların nasıl anlaşılacağını ve yumurtalar üzerindeki kodların nasıl okunması gerektiğini anlatan Balcı, ’’Bu kodlar, menşei ülke kodu ve sonrasında yumurtanın hangi şehirde üretildiğine göre şehrin plaka kodunu belirtmektedir’’ dedi.

Arş. Gör. Eda Balcı, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken kritik noktaları aktardı. Yumurtanın, başta protein olmak üzere A,E,D,B2 vitaminleri fosfor, çinko ve demir mineralleri, ayrıca doymuş ve doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besin olduğunu hatırlatarak, ’’Neredeyse her gün tükettiğimiz yumurtayı satın alırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi üzerinde bulunan kodlardır. Yumurtanın üzerinde yazan bu kodlar, ne tür bir tavuktan alınan yumurtayı yediğimizi göstermektedir’’ dedi.

YUMURTA ÜZERİNDEKİ RAKAMLARA DİKKAT

Yumurtaların üzerindeki kodlarda ilk olarak 0,1,2,3 olmak üzere bir rakam, menşei ülke kodu ve sonrasında yumurtanın hangi şehirde üretildiğine göre şehrin plaka kodu yer aldığını belirten Balcı, ilk olarak 0,1,2,3 gibi rakamların ne anlama geldiğini özetledi.