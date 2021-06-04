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Organik yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtanın üzerindeki kodlar neyi ifade ediyor? Yumurtanın kodu 0 ile başlıyorsa...

Seray Üstün Seray Üstün
04.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta alırken üzerindeki kodun ilk hanesine özellikle dikkat edin. Size yumurtanızın kalitesi hakkında bilgi verecek. Bu kodlar sayesinde yumurtanın organik olup olmadığını ve hangi şehirde üretildiğini dahi bilebilirsiniz.

Organik yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtanın üzerindeki kodlar neyi ifade ediyor? Yumurtanın kodu 0 ile başlıyorsa...

Beslenme rutini içerisinde önemli bir yere sahip olan yumurtanın kalitesi sağlık açısından büyük önem taşıyor. Diyetisyen Eda Balcı, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken noktalara dair önemli tüyolar verdi. Organik yumurtaların nasıl anlaşılacağını ve yumurtalar üzerindeki kodların nasıl okunması gerektiğini anlatan Balcı, ’’Bu kodlar, menşei ülke kodu ve sonrasında yumurtanın hangi şehirde üretildiğine göre şehrin plaka kodunu belirtmektedir’’ dedi.

Arş. Gör. Eda Balcı, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken kritik noktaları aktardı. Yumurtanın, başta protein olmak üzere A,E,D,B2 vitaminleri fosfor, çinko ve demir mineralleri, ayrıca doymuş ve doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besin olduğunu hatırlatarak, ’’Neredeyse her gün tükettiğimiz yumurtayı satın alırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi üzerinde bulunan kodlardır. Yumurtanın üzerinde yazan bu kodlar, ne tür bir tavuktan alınan yumurtayı yediğimizi göstermektedir’’ dedi.

YUMURTA ÜZERİNDEKİ RAKAMLARA DİKKAT

Yumurtaların üzerindeki kodlarda ilk olarak 0,1,2,3 olmak üzere bir rakam, menşei ülke kodu ve sonrasında yumurtanın hangi şehirde üretildiğine göre şehrin plaka kodu yer aldığını belirten Balcı, ilk olarak 0,1,2,3 gibi rakamların ne anlama geldiğini özetledi.

Kod ’0’ ile başlıyorsa: 0 ile başlayan kod, yumurtanın tamamen organik bir şekilde yetiştirildiğini ve tavuğa hiçbir hormon uygulanmadığını göstermektedir. Aynı zamanda tavuklar için kullanılan yemler de organiktir. ‘0’ kodlu yumurtalar en sağlıklı ve en pahalı olan yumurtalardır. ‘0’ kodlu organik yumurtaların sarı kısmı yapay yem ile beslenen tavukların yumurtalarına göre daha küçük boyuttadır. Organik yumurtaların boyları genelde eşit olmaz. Tavuklar organik yemle beslendikleri için yumurtaların boyları da birbirinden farklı olabilmektedir. Organik yumurtaların iç kısmı sarı renkte olmalıdır. İç kısmı kırmızı renkte olan yumurtalar kesinlikle alınmamalıdır.

Kod ’1’ ile başlıyorsa: ‘1’ ile başlayan kod, gezen tavuk yumurtası kodudur. Tavuğun rahatça gezebileceği bir alanı bulunmaktadır. Tavuğun kümeste değil de çiftlikte yetiştiği anlaşılmaktadır. Bu yöntemde GDO’suz yem ve hormon kısıtlaması yoktur fakat tavukların rahatça gezebileceği bir alan bulundurulması zorunludur. Organik yumurtalardan sonra en sağlıklı kabul edilen yumurtalardır.

Kod ‘2’ ile başlıyorsa: ‘2’ numaralı kod, yumurtanın tavuk çiftliklerinde kümes içerisinde kafessiz yaşayan tavuklardan elde edildiğini göstermektedir. Bu tavuklar, açık alan olmadan kümesin içerisinde hareket edebilen, dolaşabilen hayvanlardır. Bu yumurtaların elde edildiği tavuklara GDO ve hormon uygulaması kısıtlaması bulunmamaktadır.

Kod ‘3’ ile başlıyorsa: ‘3’ numaralı kod ile başlayan yumurtalar, tamamıyla kafesli bir ortamda yaşayan tavuklardan elde edilmektedir. Bu tavuklar, kafeste büyüyüp yetişir ve herhangi bir hareket alanları bulunmamaktadır. Bu tavukların yetiştirilmesinde kullanılan yemlerde GDO ve hormon kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu yumurta için en sağlıksız yumurta diyebiliriz.’’

(İHA)

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