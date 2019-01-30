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Yumurtayı haşlayarak tüketenlere uzmanlardan önemli uyarı geldi!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.01.2019 09:06 | Son Güncelleme

Sağlığımız için son derece önemli bir besin kaynağı olan yumurta, yanlış pişirildiğinde aslında sağlığımızı tehdit ediyor. Yumurtanın içerisinde bulunan vitamin ve minerallerden tam olarak faydalanmamız için pişirme süresine dikkat etmemiz gerekiyor.

Yumurtayı haşlayarak tüketenlere uzmanlardan önemli uyarı geldi!

Yüksek oranda protein içeren yumurta, ekonomik olarak da ulaşılabilir nadir gıdalardan biri. Sağlığımızı olumlu yönde etkileyen birçok vitamin ve mineral içeren bu besin kaynağı, kemik gelişimini destekliyor, demir eksikliğini tamamlıyor ve kansızlığa iyi geliyor.

gri

Uzmanlar, yumurtanın doğru bir şekilde pişirildiğinde en az anne sütü kadar faydalı olabileceğini söylüyor. Yumurtada bulunan kaliteli protein, vitamin, mineral ve aminoasitler sayesinde sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz. Detayları için sizi şöyle alalım...

Vitamin ve mineral açısından son derece güçlü olan yumurtadan faydalanmak için doğru bir şekilde pişirmek önemli. Uzmanlar, yumurtadan doğru bir şekilde faydalanmak için rafadan pişirilmesini öneriyor.

yumurta

Rafadan yumurta tüketemiyorsanız kayısı kıvamında da haşlayarak yiyebilirsiniz. Kimi zaman haşladığınız yumurtaların grileştiğine şahit olmuşsunuzdur. Çok fazla haşlanan yumurtalar, doğal olmaktan çıkar ve kanserojen bir hal alır. Sağlıklı sandığınız bir gıdayı tükettiğinizi düşünürken aslında kendiniz için ciddi anlamda bir kötülük yapmış olursunuz.

[Haşlanmış Yumurtanızı Nasıl Alırsınız? Dakika Dakika Keşfedin!](http://Haşlanmış Yumurtanızı Nasıl Alırsınız? Dakika Dakika Keşfedin!

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dakika

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