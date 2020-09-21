Yumuşacık ağızda dağılan bir tatlı: Taş Kadayıf tarifi

Evde taş kadayıf tatlısı yapmak istiyorsanız tek yapmanız gereken taş kadayıf tarifinde bulunan malzemeleri hazır etmenizdir. Bu tarifin en güzel yanı da dışarıda saatlerce malzeme aramanıza gerek olmamasıdır. Her evde bulunabilecek malzemelerle bu kolay taş kadayıf tarifini siz de deneyebilirsiniz.
Arap kadayıfı ya da yassı kadayıf olarak da bilinen taş kadayıf tatlısı çeşitli yörelerde yapılır. Çoğunlukla Adana yöresine ait olduğu söylenen taş kadayıf tatlısı Halep usulü, Hatay usulü, Malatya usulü olarak da çeşitlendirilir. Antalya’da da çok sevilen tatlının genellikle her yörede yapıldığı bilinir.
Krep hamurunu andıran yumuşacık hamuru cevizin kattığı lezzeti ve üstündeki şerbetiyle damak çatlatan bu tarifi aşağıda bulabilirsiniz.
Hamuru için;
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı su
1,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
İçi için;
1 su bardağı ceviz içi
Şerbeti için;
2,5 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Limon suyu
Göz kararı sıvı yağ
Üzeri için;
İnce kıyılmış Antep fıstığı
Kaymak veya dondurma
Taş kadayıf yapılışı ardından tatlınızı nasıl sunacağınızı düşünüyorsanız bu önerileri inceleyebilirsiniz.
Tatlınızı öncelikle güzel ve yaykal bir servis tabağına alın. Daha sonra üstlerine ince çekilmiş Antep fıstığından serpiştirin.
İsterseniz Antep fıstığı yerine çeşitli pasta sosları da kullanabilirsiniz.
Tatlının üzerini süslendikten sonra da üzerlerine dondurma kaşığıyla dondurma koyabilirsiniz. İsteğinize göre kaymak da tercih edebilirsiniz.
Taş kadayıf tatlısının yapılışı konusunda birkaç püf noktası bulunur. Hamurun kıvamı ne fazla sıvı ne de fazla katı olmalıdır. Orta kıvamda bir hamur yoğurmanız gerekir. Hamur eğer sıvıysa azar azar elenmiş un ilave edebilirsiniz. Hamuru hazırladıktan sonra güzel bir sonuç alabilmek için kesinlikle mayalanmasını beklemelisiniz.
Taş kadayıf tatlınız şerbetle buluştuğunda hamurlaşmaması ve şerbeti güzel çekmesi için şerbeti kesinlikle soğutmalısınız. Hamur da şerbetleme sırasında sıcak olmalıdır. Bu önerileri dikkate aldığınızda ortaya lezzetli bir tatlı çıkaracaksınız.
Karbonhidrat, yağ ve şeker oranının çok fazla olduğu taş kadayıf tatlısının belirli ölçüde yenmesi gerekir. Şeker hastaları ve fazla kilo problemi yaşayan kişiler ölçüyü elden kaçırmamalıdır. Lezzet bakımından olduğu gibi kalori bakımından da zirvede olan taş kadayıf tatlısı ortalama 270.42 kaloridir. Sunumda üzerine eklediğiniz malzemelerle birlikte bu sayı 300 kaloriye kadar çıkar.
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