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Yumuşacık ağızda dağılan bir tatlı: Taş Kadayıf tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde hazırlaması çok ama çok kolay olan şerbetli bir tatlı tarifine hazır mısınız? Yapımı basit taş kadayıf tarifini deneyerek tatlı saatlerinde yeni bir lezzeti sofralarınızda sunabilirsiniz.

Yumuşacık ağızda dağılan bir tatlı: Taş Kadayıf tarifi

Evde taş kadayıf tatlısı yapmak istiyorsanız tek yapmanız gereken taş kadayıf tarifinde bulunan malzemeleri hazır etmenizdir. Bu tarifin en güzel yanı da dışarıda saatlerce malzeme aramanıza gerek olmamasıdır. Her evde bulunabilecek malzemelerle bu kolay taş kadayıf tarifini siz de deneyebilirsiniz.

Arap kadayıfı ya da yassı kadayıf olarak da bilinen taş kadayıf tatlısı çeşitli yörelerde yapılır. Çoğunlukla Adana yöresine ait olduğu söylenen taş kadayıf tatlısı Halep usulü, Hatay usulü, Malatya usulü olarak da çeşitlendirilir. Antalya’da da çok sevilen tatlının genellikle her yörede yapıldığı bilinir.

Krep hamurunu andıran yumuşacık hamuru cevizin kattığı lezzeti ve üstündeki şerbetiyle damak çatlatan bu tarifi aşağıda bulabilirsiniz.

Orijinal Taş Kadayıf Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı su
1,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz

İçi için;
1 su bardağı ceviz içi
Şerbeti için;
2,5 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Limon suyu

Kızartmak için;

Göz kararı sıvı yağ

Üzeri için;
İnce kıyılmış Antep fıstığı
Kaymak veya dondurma

Taş Kadayıf Tatlısı Yapılışı

  1. Malzemeleriniz hazır. Peki, taş kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Taş kadayıf tatlısını yapmaya şerbetinden başlamalısınız. Çünkü şerbet tatlının üstüne soğuk olarak dökülmeli.
  2. Öncelikle 2,5 su bardağı su ve 2 su bardağı şeker tencereye eklenir ve ocağın altı açılır. Şerbet kaynayana kadar ocak orta ateşte yanmalıdır. Tencereye koyduğumuz su ve şeker arada bir karıştırılır. Şerbet kaynamaya başlayınca altı kısılır ve on dakika kısık ateşte kaynamaya devam eder.
  3. On dakika sonra şerbete limon suyu sıkılır ve beş dakika daha kaynamaya bırakılır. Kaynama işlemini tamamlayan şerbet soğumaya bırakılır. Şerbet ılımaya başlayınca dilerseniz buzdolabına da koyabilirsiniz. Çünkü amacımız en hızlı şekilde soğutmaktır. Unutmayın şerbet kesinlikle soğuk olmalı.
  4. Şerbeti dinlendirirken hamura geçebilirsiniz. Sütü ılık kullanacağınız için öncelikle süt bir cezvede ısıtılır. Isıtılan süt derin bir kabın içine boşaltılır. Kabın içerisine bir su bardağı su da eklenir.
  5. Ayrıyeten şeker, tuz ve maya da eklenip malzemeler bir güzel karıştırılır. Son olarak da un eklenir ve bir mikser yardımıyla ortalama beş dakika malzemeler çırpılır.
  6. Hamurun içinde hiç topak kalmadıysa, pürüzsüz bir hamur elde edildiyse hamurun bulunduğu kabın üzerine poşet geçirilir ve mayalanması beklenir.
  7. Hamur mayalandıktan sonra yanmaz, yapışmaz bir tava ocağa konur ve orta ateşte ısınmaya bırakılır. Tava iyice ısındıktan sonra hamurdan birer kaşık alarak tavaya koyulur. Bu işlemde tavaya konulan hamurların sadece tek tarafı pişirilir.
  8. Üstü puf puf kabaran, rengi değişen hamurlar bir kenara alınır. İri olarak kırılan cevizler hamurların pişmeyen kısımlarına konur ve hamurun ağzı sıkıca kapatılır. Bu işlemden sonra derin bir tavaya yağ konularak kızdırılır. Hamurlar içine atılıp iyice kızartılır.
  9. Kızaran hamurlar alınır ve önceden soğutulan şerbetin içine atılır. Dört beş dakika kadar şerbetin içinde duran kadayıflar şerbeti süzülerek bir tabağa alınır. Böylelikle taş kadayıf tatlısı bitmiş olur. Afiyet olsun!

Servis Önerileri

Taş kadayıf yapılışı ardından tatlınızı nasıl sunacağınızı düşünüyorsanız bu önerileri inceleyebilirsiniz.

Tatlınızı öncelikle güzel ve yaykal bir servis tabağına alın. Daha sonra üstlerine ince çekilmiş Antep fıstığından serpiştirin.
İsterseniz Antep fıstığı yerine çeşitli pasta sosları da kullanabilirsiniz.

Tatlının üzerini süslendikten sonra da üzerlerine dondurma kaşığıyla dondurma koyabilirsiniz. İsteğinize göre kaymak da tercih edebilirsiniz.

Evde Taş Kadayıf Tatlısı İçin İpuçları

Taş kadayıf tatlısının yapılışı konusunda birkaç püf noktası bulunur. Hamurun kıvamı ne fazla sıvı ne de fazla katı olmalıdır. Orta kıvamda bir hamur yoğurmanız gerekir. Hamur eğer sıvıysa azar azar elenmiş un ilave edebilirsiniz. Hamuru hazırladıktan sonra güzel bir sonuç alabilmek için kesinlikle mayalanmasını beklemelisiniz.

Taş kadayıf tatlınız şerbetle buluştuğunda hamurlaşmaması ve şerbeti güzel çekmesi için şerbeti kesinlikle soğutmalısınız. Hamur da şerbetleme sırasında sıcak olmalıdır. Bu önerileri dikkate aldığınızda ortaya lezzetli bir tatlı çıkaracaksınız.

Taş Kadayıf Tatlısı Kaç Kalori?

Karbonhidrat, yağ ve şeker oranının çok fazla olduğu taş kadayıf tatlısının belirli ölçüde yenmesi gerekir. Şeker hastaları ve fazla kilo problemi yaşayan kişiler ölçüyü elden kaçırmamalıdır. Lezzet bakımından olduğu gibi kalori bakımından da zirvede olan taş kadayıf tatlısı ortalama 270.42 kaloridir. Sunumda üzerine eklediğiniz malzemelerle birlikte bu sayı 300 kaloriye kadar çıkar.

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