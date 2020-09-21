Yumuşacık ağızda dağılan bir tatlı: Taş Kadayıf tarifi

Evde taş kadayıf tatlısı yapmak istiyorsanız tek yapmanız gereken taş kadayıf tarifinde bulunan malzemeleri hazır etmenizdir. Bu tarifin en güzel yanı da dışarıda saatlerce malzeme aramanıza gerek olmamasıdır. Her evde bulunabilecek malzemelerle bu kolay taş kadayıf tarifini siz de deneyebilirsiniz.

Arap kadayıfı ya da yassı kadayıf olarak da bilinen taş kadayıf tatlısı çeşitli yörelerde yapılır. Çoğunlukla Adana yöresine ait olduğu söylenen taş kadayıf tatlısı Halep usulü, Hatay usulü, Malatya usulü olarak da çeşitlendirilir. Antalya’da da çok sevilen tatlının genellikle her yörede yapıldığı bilinir.

Krep hamurunu andıran yumuşacık hamuru cevizin kattığı lezzeti ve üstündeki şerbetiyle damak çatlatan bu tarifi aşağıda bulabilirsiniz.

Orijinal Taş Kadayıf Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

İçi için;

1 su bardağı ceviz içi

Şerbeti için;

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Limon suyu

Kızartmak için;

Göz kararı sıvı yağ

Üzeri için;

İnce kıyılmış Antep fıstığı

Kaymak veya dondurma