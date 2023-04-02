Yumuşacık Arnavut ciğeri tarifi! Evde lokanta usulü Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Arnavut ciğeri patatesle olan uyumuyla en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Pratik bir şekilde hazırlanan bu yemeğin tadına doyum olmuyor. Evde Arnavut ciğeri nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER Ciğer için:

600 gram ciğer

1 çay bardağı un (bulamak için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

2 adet patates (küp doğranmış)

2 su bardağı sıvı yağ (patatesi kızartmak için)

Sumaklı soğan için:

1 adet kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

1/2 demet doğranmış maydanoz

TARİF Üzerinde bulunan zarı ayıkladığınız kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin.

Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin.

Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin. Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın.

Ayrı bir tavada kızdırdığınız yağda küp küp doğradığınız patatesleri kızartın ve ciğerlerin olduğu kaseye ekleyin.

Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün. Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın ve ciğerlerin olduğu kaseye ekleyip diğer malzemelerle birlikte güzelce harmanlayın.

AFİYET OLSUN!

