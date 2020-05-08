Yumuşacık kıvamlı: Cennet çorbası tarifi

Klasik çorbalardan ziyade farklı bir tat arıyorsanız cennet çorbası tam size göre. Hem kıvamı, hem aroması hem de güçlü içeriği sayesinde vazgeçilmez çorbalardan biri olabilir. Peki cennet çorbası tarifi nasıl yapılır?

CENNET ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Ana yemek kadar doyurucu, bol vitamin kaynağı olan cennet çorbası 7'den 70'e herkesin seveceği bir tat. Çocuklar için de son derece besleyici olan cennet çorbası tarifi yapılışı da olduça kolay.

Bir adet patates

Bir adet kuru soğan

3 yemek kaşığı mısır unu

3 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı su

2 diş dövülmüş sarımsak

Tuz

Karabiber

CENNET ÇORBASI YAPILIŞI

Patates ve soğanın kabuklarını soyduktan sonra iri iri doğrayın.

Tencereye tereyağını alın. Yağ eridikten sonra içine mısır unu ekleyin ve 3 dakika kavurun.

Un kavrulunca içine patates ve soğanları ilave edin ve yaklaşık 7,8 dakika daha kavurun.

Ardından içine tuzu, sarımsağı ve karabiberi ilave edin.

Tüm malzemeleri çevirdikten sonra içine tavuk suyunu ve içme suyunu ekleyin.

Patatesler yumuşadıktan sonra pürüzsüz kıvam alana kadar blender'dan geçirin.

Çorbayı 15 dakika boyunca kaynatın.

Üzeri için tereyağında toz biber kızdırıp, çorbanın üzerinde gezdirin.

Afiyet olsun...

