Yumuşak Kek Tarifi: Lokum Gibi Üstelik Ağızda Dağılacak

Birçok farklı çeşidi bulunan yumuşak kekler hemen hemen her aromayla yapılabilir. Bu sayede bilinen tariflerin dışında kendi tariflerinizi kolayca oluşturabilirsiniz. Bu yazıda malzemeleri ile birlikte en güzel yumuşak kek tariflerine yer verdik. Yumuşak kek tariflerinin yaygın olmalarının bir sebebi çocukların çok fazla tercih etmeleridir. Sünger benzeri yapısı oldukça dikkat çekmekte. Haydi tarife geçelim!

Yumuşak Kek Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2, 5 su bardağı elenmiş buğday unu

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı limon suyu

Pratik Yumuşak Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Keki yapmaya başlamadan önce unlu malzemeleri derin bir kaba toplayın. Ardından birbirleriyle karıştırın. Karıştırdıktan sonra yumurtayı kaba ekleyin. Karışımı ve 1 su bardağı toz şekeri krema kıvamına gelene kadar mikser yardımı ile çırpın. Çırptıktan sonra kabın içerisine diğer sıvı malzemeleri alın ve metal bir çırpıcı yardımı ile yavaş bir şekilde 4 dakika boyunca çırpmaya devam edin. Sıvı malzemelerden sonra önceden hazır hale getirdiğiniz unlu karışımı kek harcının bulunduğu kabın içerisine koyun, ardından çırpın. Tüm kek malzemesini 4 dakika çırptıktan sonra kek kalıbını yağlayın. Yağladığınız kek kalıbının içerisine hamuru dökün, önceden 180 - 200 derece ısıtılmış fırına kabı koyun. 30-35 dakika fırına bıraktığınız karışımı piştikten sonra oda sıcaklığında 10 dakika bekletin. Yumuşak kekiniz hazır. İster soğuk ister sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Yumuşak kek tarifi için ipuçları

Yumuşak kek yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerin başında olabildiğince yumuşak yapabilmenizdir. En yumuşak kek tarifi için yaptığınız harcı iyice karıştırmanız, harmanlamanız gerekir. Böylece yumuşak kekin harcı formda olduğu için daha yumuşak olacaktır. Bir diğer ipucu kullandığınız malzemeler. Yumurta başta olmak üzere diğer meyve ve yancıların taze olması oldukça önemlidir. Kullandığınız malzemeler yumuşak kekin tadını birincil olarak değiştirebilir. Ayrıca sunum keklerin genelinde büyük önem taşır. Yumuşak kekin yanında çay, portakal suyu gibi içecekler ve kuruyemişle birlikte oldukça doygun bir ara öğün olabilir.