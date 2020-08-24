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Yumuşak Kek Tarifi: Lokum Gibi Üstelik Ağızda Dağılacak

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz leziz yumuşak kek tarifi ile herkesin seveceği oldukça kolay bir tatlı yapabilirsiniz! Bu tarifi hem evinizdeki malzemelerle hızlıca yapabilir hem de damak zevkinize göre özelleştirebilirsiniz!

Yumuşak Kek Tarifi: Lokum Gibi Üstelik Ağızda Dağılacak

Birçok farklı çeşidi bulunan yumuşak kekler hemen hemen her aromayla yapılabilir. Bu sayede bilinen tariflerin dışında kendi tariflerinizi kolayca oluşturabilirsiniz. Bu yazıda malzemeleri ile birlikte en güzel yumuşak kek tariflerine yer verdik. Yumuşak kek tariflerinin yaygın olmalarının bir sebebi çocukların çok fazla tercih etmeleridir. Sünger benzeri yapısı oldukça dikkat çekmekte. Haydi tarife geçelim!

Yumuşak Kek Tarifi İçin Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 2, 5 su bardağı elenmiş buğday unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Pratik Yumuşak Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Keki yapmaya başlamadan önce unlu malzemeleri derin bir kaba toplayın. Ardından birbirleriyle karıştırın.
  2. Karıştırdıktan sonra yumurtayı kaba ekleyin. Karışımı ve 1 su bardağı toz şekeri krema kıvamına gelene kadar mikser yardımı ile çırpın.
  3. Çırptıktan sonra kabın içerisine diğer sıvı malzemeleri alın ve metal bir çırpıcı yardımı ile yavaş bir şekilde 4 dakika boyunca çırpmaya devam edin.
  4. Sıvı malzemelerden sonra önceden hazır hale getirdiğiniz unlu karışımı kek harcının bulunduğu kabın içerisine koyun, ardından çırpın.
  5. Tüm kek malzemesini 4 dakika çırptıktan sonra kek kalıbını yağlayın.
  6. Yağladığınız kek kalıbının içerisine hamuru dökün, önceden 180 - 200 derece ısıtılmış fırına kabı koyun.
  7. 30-35 dakika fırına bıraktığınız karışımı piştikten sonra oda sıcaklığında 10 dakika bekletin.
  8. Yumuşak kekiniz hazır. İster soğuk ister sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Yumuşak kek tarifi için ipuçları

Yumuşak kek yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerin başında olabildiğince yumuşak yapabilmenizdir. En yumuşak kek tarifi için yaptığınız harcı iyice karıştırmanız, harmanlamanız gerekir. Böylece yumuşak kekin harcı formda olduğu için daha yumuşak olacaktır. Bir diğer ipucu kullandığınız malzemeler. Yumurta başta olmak üzere diğer meyve ve yancıların taze olması oldukça önemlidir. Kullandığınız malzemeler yumuşak kekin tadını birincil olarak değiştirebilir. Ayrıca sunum keklerin genelinde büyük önem taşır. Yumuşak kekin yanında çay, portakal suyu gibi içecekler ve kuruyemişle birlikte oldukça doygun bir ara öğün olabilir.

Yumuşak Kek Çeşitleri

Sade yumuşak kek tarifi yapmak istiyorsanız içeriğinden ekstra olan ceviz, kakao, vanilya gibi besinleri çıkarmanız yeterlidir. Böylece hem kekin kendi tadına daha yakın olabilirsiniz hem de kekin kalorisini oldukça azaltmış olursunuz.
Yumuşak ıslak kek tarifi için daha önce verilen malzemelerin yanına ceviz ve kakao eklemeniz yeterli olacaktır. Gelelim yapılışına, öncelikle yumurtayı ve şekeri kıvam alıp, pürüzsüz olana dek karıştırın. Ardından içerisine süt, kakao ve sıvı yağ ekleyin (tercihen ayçiçek yağı kullanabilirsiniz). Bu karışımdan bir su bardağı olacak kadar bir köşeye ayırın ve kabın içerisine toz, vanilya ve un ekleyin. Birkaç dakika bu karışımı mikser yardımı ile karıştırın. Fırın tepsinizi iyice yağlayın veya yağlı kağıt serin. Fırını 170 derecede birkaç dakika ısıttıktan sonra kek harcını fırına verin. Sosu için bardağa ayırdığınız karışıma yarım su bardağı süt ekleyin. Ardından bu karışımı bir tencerede kaynatıp altını kapatın. Oda sıcaklığındaki kekin üzerine sıcak olan sosu gezdirin. Kırıntı haline getirdiğiniz cevizi kekinizin üzerine serpin. Birkaç saat soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Yumuşak Keklerin Besin Değerleri

Yumuşak kekler de hemen hemen her tatlı gibi yüksek kalorili besin sınıfında yer alırlar. Bunun sebebi içerisinde bulunan süt, şeker, yağ ve un gibi besinler. Sade bir dilim kekin kalorisi 176 kalori iken diğer birçok yumuşak kek 230 kalorinin üstündedir. Tahinli bir yumuşak kek değişmekle birlikte 417 kaloridir. İçerisinde çok fazla yüksek glisemik indeksli besin olan şeker, un ve vanilya olduğu için hem diyetlerde hem de şeker hastalarında dolaşım sistemi sorunlarına yol açabilir.

Yumuşak Kek Servis Önerileri

  • Yapmış olduğunuz yumuşak kek kakaolu ise yanında ceviz ve hindistan cevizi kullanabilirisniz.
  • Vanilyanın öne çıktığı bir ıslak kek yaparsanız yanında elma, muz, mandalina, portakal mevsimine göre ananas kullanabilirsiniz.
  • Kakaonun ön planda olduğu bir yumuşak kekin yanında portakal suyu veya süt ile servis edebilirsiniz.
  • Karışık bir yumuşak kek yanında meyve dilimleri kullanabilirsiniz. Çilek ve elma oldukça sık kullanılan servis eşlerinden biridir. Ayrıca çay veya kahve 5 çaylarında kek ile birlikte bolca kullanılır.
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