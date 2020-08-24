Yumuşak Kek Tarifi: Lokum Gibi Üstelik Ağızda Dağılacak

Birçok farklı çeşidi bulunan yumuşak kekler hemen hemen her aromayla yapılabilir. Bu sayede bilinen tariflerin dışında kendi tariflerinizi kolayca oluşturabilirsiniz. Bu yazıda malzemeleri ile birlikte en güzel yumuşak kek tariflerine yer verdik. Yumuşak kek tariflerinin yaygın olmalarının bir sebebi çocukların çok fazla tercih etmeleridir. Sünger benzeri yapısı oldukça dikkat çekmekte. Haydi tarife geçelim!
Yumuşak kek yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerin başında olabildiğince yumuşak yapabilmenizdir. En yumuşak kek tarifi için yaptığınız harcı iyice karıştırmanız, harmanlamanız gerekir. Böylece yumuşak kekin harcı formda olduğu için daha yumuşak olacaktır. Bir diğer ipucu kullandığınız malzemeler. Yumurta başta olmak üzere diğer meyve ve yancıların taze olması oldukça önemlidir. Kullandığınız malzemeler yumuşak kekin tadını birincil olarak değiştirebilir. Ayrıca sunum keklerin genelinde büyük önem taşır. Yumuşak kekin yanında çay, portakal suyu gibi içecekler ve kuruyemişle birlikte oldukça doygun bir ara öğün olabilir.
Sade yumuşak kek tarifi yapmak istiyorsanız içeriğinden ekstra olan ceviz, kakao, vanilya gibi besinleri çıkarmanız yeterlidir. Böylece hem kekin kendi tadına daha yakın olabilirsiniz hem de kekin kalorisini oldukça azaltmış olursunuz.
Yumuşak ıslak kek tarifi için daha önce verilen malzemelerin yanına ceviz ve kakao eklemeniz yeterli olacaktır. Gelelim yapılışına, öncelikle yumurtayı ve şekeri kıvam alıp, pürüzsüz olana dek karıştırın. Ardından içerisine süt, kakao ve sıvı yağ ekleyin (tercihen ayçiçek yağı kullanabilirsiniz). Bu karışımdan bir su bardağı olacak kadar bir köşeye ayırın ve kabın içerisine toz, vanilya ve un ekleyin. Birkaç dakika bu karışımı mikser yardımı ile karıştırın. Fırın tepsinizi iyice yağlayın veya yağlı kağıt serin. Fırını 170 derecede birkaç dakika ısıttıktan sonra kek harcını fırına verin. Sosu için bardağa ayırdığınız karışıma yarım su bardağı süt ekleyin. Ardından bu karışımı bir tencerede kaynatıp altını kapatın. Oda sıcaklığındaki kekin üzerine sıcak olan sosu gezdirin. Kırıntı haline getirdiğiniz cevizi kekinizin üzerine serpin. Birkaç saat soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Yumuşak Keklerin Besin Değerleri
Yumuşak kekler de hemen hemen her tatlı gibi yüksek kalorili besin sınıfında yer alırlar. Bunun sebebi içerisinde bulunan süt, şeker, yağ ve un gibi besinler. Sade bir dilim kekin kalorisi 176 kalori iken diğer birçok yumuşak kek 230 kalorinin üstündedir. Tahinli bir yumuşak kek değişmekle birlikte 417 kaloridir. İçerisinde çok fazla yüksek glisemik indeksli besin olan şeker, un ve vanilya olduğu için hem diyetlerde hem de şeker hastalarında dolaşım sistemi sorunlarına yol açabilir.
Yumuşak Kek Servis Önerileri
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