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  4. Yunan ekibi Panathinaikos'tan Ergin Ataman kararı!

Yunan ekibi Panathinaikos'tan Ergin Ataman kararı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.07.2024 15:38
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Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos yaptığı açıklamada Türk antrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesinin dört yıl daha uzatıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Yunan ekibi Panathinaikos'tan Ergin Ataman kararı!

Panathinaikos'un başındaki ilk sezonunda THY EuroLeague şampiyonluğuna uzanan Ergin Ataman, için Yunan ekibinden karar çıktı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos yaptığı açıklamada Ergin Ataman'la sözleşme uzattıklarını açıkladı.

Başarılı koç, böylece 2028 yılına dek Panathinaikos'un başarısı için mücadele edecek.

''2025 FİNALİNE HAZIR OLUN''

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Ergin Ataman, Instagram hesabından da bir paylaşım yaparak THY EuroLeague'de şampiyon oldukları anın fotoğrafını koydu ve "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun." notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos Ergin Ataman son dakika sözleşme
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