Yunanistan’daki tren kazasının yankıları sürüyor! İstasyon şefinin itirafı ülkeyi karıştırdı... Sokaklardan protesto sesleri yükseldi

Yunanistan ülke tarihinin en kötü tren kazasında Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 38 kişinin öldüğü, 57 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Kazanın ardından trendeki yolcular, otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

İSTASYON ŞEFİ HATASINI KABUL ETTİ

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, kazayla ilgili gözaltına alınan nöbetçi istasyon şefinin, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği belirtildi.

ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Yunanistan'da 38 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, istifa etti. Karamanlis yaptığı açıklamada, "Bu kadar trajik bir şey olduğunda, devam etmek ve hiç olmamış gibi davranmak imkansız. Buna siyasi sorumluluk denir. Bu nedenle Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olarak istifamı ilan ediyorum” dedi. Hayatını kaybedenlerin anısına saygı göstermek için istifa ettiğini belirten Karamanlis, Yunan devletinin ve siyasi sisteminin tarih boyunca yaptığı hataların sorumluluğunu üstlendiğini aktararak, “En derin üzüntülerimi ve kurbanların ailelerine desteğimi ifade ediyorum" dedi.

MİÇOTAKİS OLAY YERİNE GİTTİ

Olay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'ın da olay yerine gittiği bildirildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.

SOKAKLARDA PROTESTO EDİLDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşıdı. Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlk edinilen bilgilere göre, onlarca kişinin yaralandığı kazada yaklaşık 20 kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor.Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşanırken, kayıp aileler DNA testi için örnek verdi.

Enkaz alanında çalışan arama kurtarma ekibi üyesi Nikos Sguris, kazayı “Her iki tren de aynı raydaymış. Karşı yönlerden geliyorlarmış. Her iki trenin de hızı yüksekmiş ve bu gördüğünüz noktada çarpışmışlar. Çarpışma çok sert olmuş." sözleriyle anlattı.

Kazadaki can kaybının yüksek olmasının sebebinin sadece yangın olmadığını belirten Sguris, kantin olarak kullanılan ön vagondaki malzemelerin de yangın çıkmasında etkili olduğunu ifade etti. Sguris, "Ön vagondaki kantinde bulunan malzemeler, yağlar yangına sebep oldu ancak itfaiye tarafından söndürüldü." diye konuştu.

Gece boyu arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirten Sguris, "Cesetlere ulaşmaya çalışacağız. Bundan başka yapacak bir şey yok. İtfaiye kurumunun talimatlarını bekliyoruz." dedi.

Arama kurtarma gönüllüsü Vasilis İlliopulos ise çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Bence bu enkazdan başka birinin canlı çıkması için maalesef umut yok." diye konuştu.