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  4. Yunanistan'da federasyona mali polisten baskın

Yunanistan'da federasyona mali polisten baskın

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

Yunanistan Mali Suçlarla Mücadele (SDOE) ekipleri, Yunanistan Futbol Federasyonunun (EPO) merkez binasına baskın gerçekleştirdi.

Yunanistan'da federasyona mali polisten baskın

Yunanistan Mali Suçlarla Mücadele (SDOE) ekiplerinin başkent Atina'nın Goudi semtinde bulunan Yunanistan Futbol Federasyonunun (EPO) merkez binasına baskın düzenledikleri bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde baskının, Yunanistan Futbol Federasyonunun 2017, 2018 ve 2019 dönemi mali durumu hakkında ilgili savcılığa yapılan şikayet üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.

Aralarında iki savcının da bulunduğu 30 kişilik ekibin araştırmasının önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili federasyon tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin mali denetim amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiği ve ekipler tarafından talep edilen tüm bilgilerin kendilerine sunulduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan mali polis baskın

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