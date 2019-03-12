Yunanistan'da ilginç karnaval: Un savaşı

Yunanistan halkı un savaşı için bir araya geldi ortaya çok renkli ve ilginç görüntüler çıktı. İşte un savaşından fotoğraflar

Un savaşı yaptılar

Her ülkenin bir karnavalı geleneksel bir festivali var... Yunanistan'da da şu sıralar ilginç bir festival gerçekleşiyor.

Yunanistan'ın liman kenti Galaxidi renkli bir un savaşına sahne oldu.

Belediye, bölgedeki un değirmenleri tarafından sağlanan iki buçuk tondan fazla unu halka dağıttı.

Karnavala yüzlerce kişi katılırken, bu savaşa cesaret edemeyenler ise o anları limanın karşı kıyısından izledi.