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Yunanistan'da Olympiakos ile Panathinaikos maçında ortalık karıştı! Dev derbi yarıda kaldı

23.10.2023 12:14 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'da ezeli rakipler Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya gelirken, mücadele yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. İşte detaylar...

Yunanistan'da Olympiakos ile Panathinaikos'u karşı karşıya getiren derbi maç yarıda kaldı. İki takım arasında ligin 8. haftasında oynanan maçta Panathinaikos, Georgios Vagiannidis'in 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Olympiakos, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Mady Camara ile golü buldu ve skoru eşitledi.

HAVAİ FİŞEK İSABET ETTİ

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Bu dakikadan sonra sahaya atılan havai fişeklerden biri kenarda ısınan Panathinaikoslu Juankar'a isabet etti. Yaşanan olayın ardından derbi yarıda kaldı ve tatil edildi.

"BİZ DEPLASMANDAYKEN BIÇAK, ÇAKI, EL YAPIMI PATLAYICI ATTILAR"

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Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Panathinaikos karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Marinakis, "Uzun lafın kısası, doktor olaydan 1 saat sonra bir muayene yaptı ve Juankar'ın klinik durumu uygun dedi. Yönetmeliklere göre, maçın oynanması lazım. Bir havai fişek atıldı, her iki takımdan da oyuncular ısınıyordu, sadece bir oyuncuda sorun oldu. Doktor en başından beri havai fişeğin Juankar'a gelmediğini söyledi zaten.

Havai fişek yanına geldikten sonra ayağa kalkamadığını, başının döndüğünü söylemiş doktora. Stadyumdan çıkarken de kafasına bir sargı bezi bağlamış. Geçen sene Panathinaikos deplasmanında oynarken, yedek kulübemize bıçaklar, çakılar, el yapımı patlayıcılar attılar. Bin tane havai fişek attılar, çıktık oynadık, kaybettik. Sorun yok. Finnbogason'un bacağı yandı, oynayamadı ama onun yerine başka oyuncuyla oynadık. Doktorlar, Juankar'da hiçbir sorun yok diyor ama Panathinaikoslular 'Maç oynanmasın' dedi" ifadelerini kullandı.

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