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Yunanistan'daki skandal sonrası Fatih Terim'den açıklama

13.07.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kafilesinin, Olympiakos maçı öncesi Yunanistan'daki görevliler tarafından 2 saat havalimanında bekletilmesi ve yeni PCR testleri istenmesi ile ilgili Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim açıklamasında, "Bunu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum, nereye yapıldığı belli. Kimse bize bu tavırla davranamaz, hiç kimse." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'daki skandal sonrası Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamasında "İki taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ama bizden hızlı bir test istediler. Nedenini sorduysak da 'uygulamaya başladık' dediler" ifadelerini kullandı.

"24 SAAT ÖNCE HEPİMİZ TEST OLDUK"

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Takdir edersiniz Galatasaray, uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür. Özellikle Avrupa ve dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla edinen kulüplerdendir. 24 saat önce hepimiz test olduk. Hepimiz elimizdeki testlerle gittik.

"YAPILAN DAVRANIŞ DOSTÇA BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

İki taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ama bizden hızlı bir test istediler. Nedenini sorduysak da 'uygulamaya başladık' dediler.
Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük.

Dönme kararımızı almamızla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz hemen bize ulaştı.

Pasaportlarımızı istediler. Sorduğumuzda, deport edeceklerini söylediler. Biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söyledik.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ İLGİSİNİ HİÇ EKSİK ETMEDİ"

Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor.
Hangi vatandaşımıza sorsanız, oralarda sıkıntı yaşamıştır. Daha önce rastlamamıştık ama bugün rastlamış olduk. Gereğini yaptık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparız.

"NEREYE YAPILDIĞI BELLİ"

Bunu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum, nereye yapıldığı belli. Biz bunlara boyun eğecek ne insanlarız, ne de kulübüz.

"KİMSE BİZE BU TAVIRLA DAVRANAMAZ"

Biz her sene Yunanistan'a gidiyoruz, bundan sonra da gideceğiz. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Kimse bize bu tavırla davranamaz, hiç kimse. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizi koruyan kollayan herkese teşekkür ederim."

ARDA TURAN: ORADA KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan ise yaşananlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi her seferinde belli etmeye çalışıyoruz. Yunanistan'da da her türlü önlemi almamıza rağmen, maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlası otobüse gitmişti, otobüsten geri çağırıldık

TAVIRLARI SAYGISIZCAYDI

Yunan yetkililere yapıcı olmaya çalıştık ama onların tavırları saygısızcaydı. Hocamız tüm sakinliğini koruyarak onlara yardımcı olmaya çalıştı. Bir dostluk maçının dostça olması gerekirdi ama bu olmadı. Biz ülkemize gelen herkese dostça davranmaya devam edeceğiz

OLANLAR ÜZÜCÜYDÜ

Böyle olayları büyütme taraftarı değiliz, her zaman barıştan yanayız. Ülkemiz ve Yunanistan arasında bir anlaşma var, PCR testlerinin kabul edildiği yönünde. Biz otobüse gittikten sonra oradaki tavırlar hoş değildi. Biz kimsenin sağlığını sıkıntıya atmayız, atmadık da. Olanlar üzücüydü."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Yunanistan
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