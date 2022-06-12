Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan Ş.K. ve C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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