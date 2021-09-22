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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

22.09.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık B.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık B.G. savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirterek, "Benim telefonuma bu programı K.Ü. isimli örgüt abisi yükledi. FETÖ'ye ait evlerde kaldım. Örgütün sohbet toplantılarına katıldım. Benim bulunduğum evde sohbet imamlığını K.Ü. yapıyordu. Ayrıntılı beyan ve teşhislerim dosya kapsamında mevcuttur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, ByLock kullandığını, hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhisleri bulunduğunu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını ve FETÖ'ye ait evlerde kalarak örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden sanığın FETÖ'nün yapısı ve örgüt kapsamında işlenen suçlara dair faydalı bilgiler verdiğini bildiren savcı, bu durumun dikkate alınarak B.G'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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