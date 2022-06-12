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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

12.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelileri İ.B, Y.B, A.O. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden Y.B, A.O. ve M.S savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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