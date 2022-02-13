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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

13.02.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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