Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı S.S'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen S.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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