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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

24.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.B, H.T, R.V, A.Y. ve M.Y'yi yakaladı.

Yapılan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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fetö Gözaltı Şüpheli Yunanistan

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