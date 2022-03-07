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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi sınırda yakalandı

07.03.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

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