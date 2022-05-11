YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlılarından 4'ü tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlılarından 4'ü tutuklandı

11.05.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlılarından 4'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 FETÖ zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, G.C, M.Y. ve S.K. tutuklandı. Diğer zanlılar A.K, H.V, M.A.F. ve Ç.İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de 4 Mayıs'ta Doyran köyü yakınlarında durdurulan otomobildeki 8 kişinin "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinafta dosyaları bulunduğu belirlenmişti. Aralarında eski polis ve öğretmenlerin de olduğu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıKartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de bataklıkta mahsur kalan 6 kişi ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldıKayseri'de bataklıkta mahsur kalan 6 kişi ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
fetö Edirne Yunanistan

Edirne Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:52
Öğle
13:15
İkindi
17:10
Akşam
20:29
Yatsı
22:07
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.