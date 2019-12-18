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Yunanistan'da 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.12.2019 14:39 | Son Güncelleme

Mora Yarımadası'nda bulunan Tunç Çağı'dan kalma iki anıt mezardan altın bir yüzük ile altın muska çıkarıldı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda 3 bin 500 yıllık iki anıt mezar bulunduğu bildirildi.

Yunanistan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Mora Yarımadası'nda milattan önce 1650-1100 yılları arasında hüküm süren Mikenliler dönemine ait kubbeli iki anıt mezar bulunduğu belirtildi.

Keşfin, ABD'deki Cincinnati Üniversitesinden arkeologların 2 yıldır sürdürdüğü çalışmaların ürünü olduğu kaydedildi.

Pylos sarayının yakınlarında bulunan Tunç Çağı'na ait anıt mezarların kubbe şeklindeki çatılarının ilkçağda çökmesi sonucu içerdeki odalara toprak ve moloz dolduğu, böylece mezarların yağmalardan korunduğu ortaya kondu.

Çapları 8 ve 12 metreyi bulan iki mezarın da Miken kraliyet ailesine özel, kubbeli yer altı mezarı olduğu, duvarlarının neredeyse yarısının çöktüğü aktarıldı.

Mezarlardan altın bir mühür yüzüğü ile Mısır tanrıçası Hathor'un tasvir edildiği altın muska çıkarıldı.

Mikenlilere ait anıt mezarda Mısır tanrıçası tasvirli bir eserin bulunmasının, Tunç Çağı'ndaki ticari ve kültürel ilişkilere ışık tuttuğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
3 bin 500 yıllık yunanistan

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