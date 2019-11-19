Yunanistan'ın altın raketi: Tsitsipas

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan Yunan raket Stefanos Tsitsipas, bu yıl yakaladığı büyük çıkışı kariyerinin en önemli şampiyonluğunu kazanarak taçlandırdı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 50. ATP Finalleri'nde Avusturyalı rakibi Dominic Thiem karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle sporseverlerin beğenisini kazanan 21 yaşındaki Tsitsipas, 2 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek bu yıl 3, kariyerinin ise 4. şampiyonluğuna uzandı. Teniste İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic ve Büyük Britanyalı Andy Murray'nin hegemonyasını kimlerin kıracağı merakla beklenirken, 21 yaşındaki Tsitsipas, 22 yaşındaki Alman Alexander Zverev ve 23 yaşındaki Rus Daniil Medvedev, grand slam ve ATP turnuvalarında ortaya koydukları performansların yanı sıra dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan "yeni neslin" temsilcileri olarak öne çıkıyor. SON 18 YILIN EN GENÇ ŞAMPİYONU 17 bin kişilik O2 Arena'da oynanan maçın ilk setini deneyimli rakibi Thiem'e kaybetmesine rağmen, önce eşitliği yakalayan, büyük çekişmeye sahne olan karar setini de 7-6 kazanarak kariyerinin en önemli şampiyonluğunu elde eden Tsitsipas, turnuvada önemli bir rekora da imza attı.

2001 yılında kupayı kaldıran Avustralyalı Lleyton Hewitt'ın ardından son 18 yılın en genç şampiyonu olarak tarihe geçen 21 yaşındaki Yunan raket, 1978'den bu yana katıldığı ilk sezon sonu finalinden şampiyonlukla ayrılan en genç tenisçi unvanını elde etti. ABD'li John McEnroe, 1978 yılındaki turnuvaya ilk kez katılmış ve organizasyondan kupayla ayrılmıştı. AVUSTRALYA AÇIK'A DAMGA VURDU Bu yıl büyük bir çıkış yakalayan Yunan tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta son 12 yılın en genç yarı finalisti olmayı başardı. Ocak ayında düzenlenen turnuvanın dördüncü turunda İsviçreli Federer'i 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken Tsitsipas, çeyrek finalde de İspanyol Roberto Bautista Agut'yu mağlup ederek adını son 4 raket arasına yazdırdı ve kariyerinin en büyük grand slam başarısını elde etti. Tsitsipas, Avustralya Açık yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal'a 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Yunan tenisçi, şu ana kadar katıldığı diğer grand slam turnuvalarından Fransa Açık ve Wimbledon'da dördüncü tur, ABD Açık'ta ise ikinci turdan ötesine geçemedi.