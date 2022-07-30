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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

30.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Ege Denizi'nde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi.

MSB'den yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait İHA'ların, Çeşme'nin batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiğini tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Arıca paylaşımda, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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