Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu'na gönderme!

Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanında Yunus Akgün ile öne geçti. Yunus Akgün, attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu'na ufak bir göndermede bulundu. Yunus Akgün'ün gol sevinci kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Emre Şen
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olan Galatasaray, 8. dakikada 1-0 öne geçti.

YUNUS AKGÜN MÜTHİŞ ATTI

Bu dakikada hızlı gelişen atakta topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME

Yunus Akgün den Şampiyonlar Ligi nde attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu na gönderme! 1

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra sarı-lacivertli fotoğrafları basına servis edilen Kerem Aktürkoğlu'nun küçükken Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu tekrarlayan Yunus Akgün'ün gol sevincinde ufak bir göndermede bulunduğu iddia edildi.

