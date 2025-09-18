Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu'na gönderme!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olan Galatasaray, 8. dakikada 1-0 öne geçti.
Bu dakikada hızlı gelişen atakta topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra sarı-lacivertli fotoğrafları basına servis edilen Kerem Aktürkoğlu'nun küçükken Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu tekrarlayan Yunus Akgün'ün gol sevincinde ufak bir göndermede bulunduğu iddia edildi.
⚽ GOOLLL! Yunus Akgün ceza sahasında harika çalımladı ardından köşeye gönderdi topu! Temsilcimiz Galatasaray 1-0 önde! 🦁 #UCL pic.twitter.com/6EGwdnVmvy— TRT Spor (@trtspor) September 18, 2025
Okuyucu Yorumları 0 yorum