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Yunus Akgün, Florya'ya veda etti! "Özleyeceğim"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
05.03.2025 20:32
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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Florya Metin Oktay Tesisleri'ne veda etti. Bilindiği üzere sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınmıştı.

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti! "Özleyeceğim"
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yunus Akgün'de Florya'da yetişmiş ve orada yıllarını geçirmiş bir futbolcu olarak duygusal bir paylaştım yaptı. A Milli oyuncu, "Ayrılık vakti gelsede izlerin bizimle olacak" dedi.

"İZLERİN HEP BİZİMLE OLACAK"

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Yunus Akgün paylaşımında, "2008 yılında ilk kez kapısından girdiğim Florya’da sadece futbol oynamadık; burada bir kültürü, bir inancı, bir mirası yaşadık. Bu sahalar, bu çimler nice efsaneye tanıklık etti, hayallerin filizlendiği, emek ve aidiyetin yuvası oldu. Burada büyüdük, burada öğrendik, burada inandık. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkarken, Florya’nın bizlere kattıklarıyla ilerleyeceğiz. Ayrılık vakti gelse de izlerin hep bizimle olacak, sarı-kırmızı yüreğimizde sonsuza dek yaşayacaksın. Teşekkürler Florya, teşekkürler Galatasaray Akademisi! Sonsuz sevgi ve minnetle" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray
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