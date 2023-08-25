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Yunus Akgün, Galatasaray'dan ayrıldı! Leicester City'ye imza atmak için İngiltere'ye uçtu

25.08.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Molde maçına damga vuran Yunus Akgün'ün temsilcilerinin İngiltere'de olduğu ve Leicester City ile anlaştığı haberleri çıkmıştı. İngiliz kulübü ile her konuda anlaşma sağlayan Yunus Akgün, Galatasaray'ın da izniyle bu sabah İstanbul'dan ayrılarak imza atmak için İngiltere'ye uçtu.

Yunus Akgün, Galatasaray'dan ayrıldı! Leicester City'ye imza atmak için İngiltere'ye uçtu
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yunus Akgün, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray ve Leicester'ın Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

OKAN BURUK KALMASINI İSTEDİ

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Molde ile oynanan mücadelede müthiş bir performans ortaya koyan Yunus Akgün'ün bu mücadelesi sonrası Okan Buruk genç oyuncunun takımda kalmasını istemişti. Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyan Yunus Akgün, Okan Buruk'un bu teklifine teşekkür etmiş ve kararını bildirmişti.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

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Leicester City'ye imza atmak için bu sabah İstanbul'dan ayrılan Yunus Akgün, İngiltere'ye uçtu. Kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecek genç oyuncunun transferi 1-2 gün içinde resmen açıklanacak.

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