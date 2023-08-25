Yunus Akgün, Galatasaray'dan ayrıldı! Leicester City'ye imza atmak için İngiltere'ye uçtu

Yunus Akgün, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray ve Leicester'ın Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

OKAN BURUK KALMASINI İSTEDİ

Molde ile oynanan mücadelede müthiş bir performans ortaya koyan Yunus Akgün'ün bu mücadelesi sonrası Okan Buruk genç oyuncunun takımda kalmasını istemişti. Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyan Yunus Akgün, Okan Buruk'un bu teklifine teşekkür etmiş ve kararını bildirmişti.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Leicester City'ye imza atmak için bu sabah İstanbul'dan ayrılan Yunus Akgün, İngiltere'ye uçtu. Kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecek genç oyuncunun transferi 1-2 gün içinde resmen açıklanacak.

