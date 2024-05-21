Yunus Akgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Galatasaray'a geri döndüğünü açıkladı!

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma geri döndüğünü açıkladı. Milli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İngiliz ekibine veda etti.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI

Galatasaray ile Leicester City arasında yapılan kiralık anlaşmada şarta bağlı 9 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu. İngiliz ekibi, milli oyuncunun kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 500 bin euro ödemişti.

İNGİLTERE PERFORMANSI

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen ve Galatasaray'ı ziyaret eden Yunus Akgün, geride kalan sezonda Leicester City ile Premier Lig'e çıkma başarısı gösterdi. 23 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 29 maçta 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.





