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Yunus Akgün yuvadan uçuyor! Öyle bir takıma transfer oluyor ki, kariyeri bir anda fırlayabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.11.2024 09:02
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Yunus Akgün'ün performansı inanılmaz seviyeye yükselmişti. Bu performans İngiliz devi Manchester United'ın dikkatini çekti ve devre arasında teklif yapmaya karar verdiler. İşte detaylar...

Yunus Akgün yuvadan uçuyor! Öyle bir takıma transfer oluyor ki, kariyeri bir anda fırlayabilir...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın bu sezonki sürpriz ismi Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Avrupa'dan birçok takımın izlediği milli oyuncu için Manchester United devreye girdi.

AMORIM ÇOK İSTİYOR

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Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Galatasaray'da performansını artıran Yunus Akgün'ün takibe alınmasını istedi. Devre arasında resmi teklif yapmaya hazırlanan İngiliz devi, Yunus'un menajerine bu durumu iletti.

EN ÇOK KATKI, EN AZ KAZANAN

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Galatasaray'da bu sezon en çok katkı yapan oyuncularından başında gelen Yunus Akgün, oynadığı 16 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray
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