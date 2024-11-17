Yunus Akgün yuvadan uçuyor! Öyle bir takıma transfer oluyor ki, kariyeri bir anda fırlayabilir...

Galatasaray'ın bu sezonki sürpriz ismi Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Avrupa'dan birçok takımın izlediği milli oyuncu için Manchester United devreye girdi.

AMORIM ÇOK İSTİYOR

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Galatasaray'da performansını artıran Yunus Akgün'ün takibe alınmasını istedi. Devre arasında resmi teklif yapmaya hazırlanan İngiliz devi, Yunus'un menajerine bu durumu iletti.

EN ÇOK KATKI, EN AZ KAZANAN

Galatasaray'da bu sezon en çok katkı yapan oyuncularından başında gelen Yunus Akgün, oynadığı 16 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı vermişti.