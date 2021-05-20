Yunus Destebaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Gökbörü kimdir?

Mayıs ayı itibariyle ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Gökbörü karakterine hayat verecek Yunus Destebaşı'nın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Yunus Destebaşı kimdir, Bozkır Arslanı Celaleddin Gökbörü kimdir?

YUNUS DESTEBAŞI KİMDİR?

2021 yılında 21 Mayıs itibariyle ATV'de yayınlanacak olan Mendirman Celaleddin diğer ismiyle Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Bozdağ Film imzalı ve ilk bölümü Özbekistan'da 14 Şubat 2021'de yayınlanan bir televizyon dizisidir. Türkiye'de ise 21 Mayıs 2021'de yayınlanmaya başlayacak olan başarılı yapımın, yönetmenliğini Metin Günay yapmaktadır. Yunus Destebaşı ismindeki oyuncu, tarih - kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi olan yapımda Gökbörü rolü ile yer alacaktır. İnternet üzerinde oyuncunun doğum tarihi, ailesi ve eğitim hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

ATV'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle;

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah

Yulduz Radjabova: Kutlu Bike

Javakhir Zakirov: Cengiz Han

Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed

Gülenay Kalkan: Türkan Hatun

Sezgin Erdemir: Timur Melik

Ferhat Yılmaz: Şemsettin

Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah

Akmal Mirzo: Subutay

Ali Khan: Cuci

Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun

Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun

Feruza Normatova: Şirin

Cemal Hünal: Behram

Tohir Saidov: Nizamülmülk

Yahyo Pulatov: Akşah

Mehmet Pala: Otkır

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ KONUSU

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Harzemşahlar Devleti’nin son lideri olan Celaleddin Harzemşah’ın hayatını anlatmaktadır. Celaleddin Harzemşah yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir etmiş olan gerçek bir kahraman ve devlet adamı olarak bilinmektedir.



