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Yunus Destebaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Gökbörü kimdir?

20.05.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın itibatiyle ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Gökbörü karakterini canlandıracak olan Yunus Destebaşı'nın biyografisi merak ediliyor. Yunus Destebaşı kimdir, Bozkır Arslanı Celaleddin Gökbörü kimdir soruları en çok araştırılan sorulardan. Peki Yunus Destebaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Gökbörü kimdir? İşte yanıtı...

Yunus Destebaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Gökbörü kimdir?

Mayıs ayı itibariyle ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Gökbörü karakterine hayat verecek Yunus Destebaşı'nın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Yunus Destebaşı kimdir, Bozkır Arslanı Celaleddin Gökbörü kimdir?

YUNUS DESTEBAŞI KİMDİR?

2021 yılında 21 Mayıs itibariyle ATV'de yayınlanacak olan Mendirman Celaleddin diğer ismiyle Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Bozdağ Film imzalı ve ilk bölümü Özbekistan'da 14 Şubat 2021'de yayınlanan bir televizyon dizisidir. Türkiye'de ise 21 Mayıs 2021'de yayınlanmaya başlayacak olan başarılı yapımın, yönetmenliğini Metin Günay yapmaktadır. Yunus Destebaşı ismindeki oyuncu, tarih - kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi olan yapımda Gökbörü rolü ile yer alacaktır. İnternet üzerinde oyuncunun doğum tarihi, ailesi ve eğitim hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

ATV'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle;

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah
Yulduz Radjabova: Kutlu Bike
Javakhir Zakirov: Cengiz Han
Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed
Gülenay Kalkan: Türkan Hatun
Sezgin Erdemir: Timur Melik
Ferhat Yılmaz: Şemsettin
Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah
Akmal Mirzo: Subutay
Ali Khan: Cuci
Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun
Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun
Feruza Normatova: Şirin
Cemal Hünal: Behram
Tohir Saidov: Nizamülmülk
Yahyo Pulatov: Akşah
Mehmet Pala: Otkır

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ KONUSU

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Harzemşahlar Devleti’nin son lideri olan Celaleddin Harzemşah’ın hayatını anlatmaktadır. Celaleddin Harzemşah yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir etmiş olan gerçek bir kahraman ve devlet adamı olarak bilinmektedir.


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