Yunus ekibi ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yunus ekibinin bulunduğu motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir olaya müdahale etmek için seyir halinde olan Yunus ekibinin olduğu motosikletle sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada iki polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis tedavisinin ardından taburcu edilirken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki polis memurunun tedavisi sürüyor.

