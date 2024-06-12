Yunus Emre çok konuşulan karısına kavuştu! Eşini öpücüklere boğdu

Survivor All Star'da final öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

Survivor'ın en çok konuşulan ismi olmayı başaran Yunus Emre'nin neredeyse yaptığı her şey çok konuşuldu.

Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre arasındaki samimiyet dikkat çekmiş ve bu konuda hem eşi Beria Özden'den hem de Aleyna'nın annesinden uyarı gelmişti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Yunus Emre’nin eşi bu yakınlığın yarışma sonrası devam etmesi halinde olay çıkaracağını da ifade etmişti.

Yaşanan tüm bu olayların ardından adaya veda eden Yunus Emre eşi Beria Özden'e kavuştu. Çift kavuşma anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Son dönemde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yunus Emre eşi Beria Özden'i öpücüklere boğdu.







