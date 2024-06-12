Yunus Emre çok konuşulan karısına kavuştu! Eşini öpücüklere boğdu

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Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 09:15
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Survivor All Star'da sona yaklaşılırken heyecan da artıyor. Finale kalmak için büyük mücadele veren yarışmacılardan Yunus Emre geçtiğimiz günlerde elenmişti. Survivor'a veda eden Yunus Emre son dönemde açıklamalarıyla gündeme gelen eşi Beria'ya kavuştuğu anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Yunus Emre eşini öpmelere doyamadı.

Survivor All Star'da final öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

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Survivor'ın en çok konuşulan ismi olmayı başaran Yunus Emre'nin neredeyse yaptığı her şey çok konuşuldu.

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Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre arasındaki samimiyet dikkat çekmiş ve bu konuda hem eşi Beria Özden'den hem de Aleyna'nın annesinden uyarı gelmişti.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Yunus Emre’nin eşi bu yakınlığın yarışma sonrası devam etmesi halinde olay çıkaracağını da ifade etmişti.

Yaşanan tüm bu olayların ardından adaya veda eden Yunus Emre eşi Beria Özden'e kavuştu. Çift kavuşma anlarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

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Son dönemde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yunus Emre eşi Beria Özden'i öpücüklere boğdu.

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Yunus Emre
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