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Yunuslar, insanlar gibi cinsel zevk yaşayabilir!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 08.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Sonunda, bu sorunun da cevabı bulundu. Yunuslar orgazm olabilir mi? Yeni bir araştırmaya göre, kadın şişe burunlu yunusların tıpkı insanlar gibi cinsel zevk alabileceklerinin muhtemel olduğu ortaya çıktı.

Yunuslar, insanlar gibi cinsel zevk yaşayabilir!

Bilim adamları dişi yunusların seks organlarının yapısının orgazm yaşayacakları kadar insanlarla benzer olduğunu keşfettiler. Araştırmaya göre dokunun yapısı, yunus klitorisinin, stimülasyona cevap olarak genişleyebildiğini göstermektedir.

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Klitoral kaputun altındaki derinin, insan klitorisinde olduğu gibi hassasiyeti ve zevk potansiyelini artırabilecek 'sinir demetleri' içerdiğini keşfetmişlerdir.
Seks, yunusların nasıl bağlandıklarında önemli bir rol oynar. Onlar çok sosyal memeliler ve aynı zamanda tüm yıl boyunca seks yapabiliyorlar ve sadece gebe kaldıklarında değil - yine insanlara düşündüğümüzden daha benzer oldukları ortaya çıkıyor.

yunuslar

Çalışmanın liderlerinden biri olan ABD'deki Mount Holyoke Koleji'nde bir araştırma görevlisi olan Dr. Dara Orbach, “İnsan ve bonobolar gibi yıl boyunca süren copülasyonlu diğer memeli türlerinde, cinsiyetin kadınlar için zevkli olduğu bilinmektedir. Genellikle orgazma yol açan klitoral stimülasyon yoluyla.
"Anatomik gözlemlerimiz, klitorisin şişe burunlu yunuslarda işlevsel olduğunu gösteriyor, ancak yunuslar için cinsel deneyimlerin zevkli olup olmadığını test etmek için fizyolojik ve davranışsal analizler dahil daha fazla araştırma yapılması gerekiyor."

Dr. Orbach şunları söyledi: "Yunuslarda klitoris, vajinal açıklığın girişinde ve klitorisin insandaki dış pozisyonundan farklı olarak, copülasyon sırasında doğrudan temas halindedir.
"Klitorisin vajinal açıklığa yakın konumu, çoğaltma sırasında potansiyel olarak kolayca uyarılabileceğini gösterir."

Bilim adamları, erdemlerimizin diğer hayvanlara ne kadar benzer olduğunu görmek için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

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Yunuslar insanlara benzer cinsel zevk yaşayabilir!Yunuslar insanlara benzer cinsel zevk yaşayabilir!
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