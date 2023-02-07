Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Trt 1 yayın akışı

TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı bugün yayın akışında yer almıyor. Dizinin sıkı takipçileri Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyorlar. Konuya ilişkin sorgulamalar devam ediyor. İşte Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı ve merak edilenler..

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Trt 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Yürek Çıkmazı, 7 Şubat Salı günü yayın akışında yer almaktadır.

7 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 TRT Haber Ortak Yayını

13:10 Kasaba Doktoru

15:30 Adını Sen Koy

16:40 Yürek Çıkmazı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:10 Yerli Dizi

03:10 Kasaba Doktoru

05:30 Kapanış



