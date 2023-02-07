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Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Trt 1 yayın akışı

07.02.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 6 Şubat Pazartesi sabahı Türkiye deprem haberleriyle uyandı. Yaşanan üzücü durum sonrası TV yayın akışlarında bazı değişiklikler meydana geldi. Bazı dizilerin yeni bölümü yayın akışında bulunmuyor. Peki, Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? İşte 7 Şubat Trt 1 yayın akışı...

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Trt 1 yayın akışı

TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı bugün yayın akışında yer almıyor. Dizinin sıkı takipçileri Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyorlar. Konuya ilişkin sorgulamalar devam ediyor. İşte Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı ve merak edilenler..

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Trt 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Yürek Çıkmazı, 7 Şubat Salı günü yayın akışında yer almaktadır.

yürek çıkmazı oyuncuları

7 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:40 TRT Haber Ortak Yayını
13:10 Kasaba Doktoru
15:30 Adını Sen Koy
16:40 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:10 Yerli Dizi
03:10 Kasaba Doktoru
05:30 Kapanış


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