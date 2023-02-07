Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? 7 Şubat Trt 1 yayın akışı

TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı bugün yayın akışında yer almıyor. Dizinin sıkı takipçileri Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyorlar. Konuya ilişkin sorgulamalar devam ediyor. İşte Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı ve merak edilenler..
Trt 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Yürek Çıkmazı, 7 Şubat Salı günü yayın akışında yer almaktadır.
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:40 TRT Haber Ortak Yayını
13:10 Kasaba Doktoru
15:30 Adını Sen Koy
16:40 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:10 Yerli Dizi
03:10 Kasaba Doktoru
05:30 Kapanış