Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Alp Navruz, Yürek Çıkmazı dizisi ile geri döndü. Fazilet Hanım ve Kızları, Menajerimi Ara, Ada Masalı gibi dizilerde de rol aldı. Peki Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...

ALP NAVRUZ KİMDİR?

15 Ocak 1990 doğumlu Alp Navruz 32 yaşındadır. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde aldı. Oyunculuk alanında birçok ödülü bulunuyor.

ALP NAVRUZ FİLMLERİ

2016 /Aşk Laftan Anlamaz /Cenk/ Yardımcı oyuncu /Show TV

2016 / Arkadaşlar İyidir /Berke

2016 / Kertenkele /Tankut /Konuk oyuncu /atv

2017-2018 /Fazilet Hanım ve Kızları /Sinan Egemen /Başrol oyuncusu/ Star TV

2018-2019/ Elimi Bırakma /Cenk Çelen /TRT 1

2020-2021/ Zümrüdüanka /Serhat Demirkan/ FOX

2021 /Menajerimi Ara /Kendisi/ Konuk oyuncu/ Star TV

2021 /Ada Masalı /Poyraz Ali /Özgür/ Başrol oyuncusu

2022- Yürek Çıkmazı Halil Tekin TRT 1

ALP NAVRUZ FİLMLERİ

2016/ Ceberrut /Mer/t Başrol oyuncusu

