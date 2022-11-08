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Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

08.11.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Alp Navruz, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisindeki Halil rolünü üstlendi. Bununla birlikte Alp Navruz'un kariyeri ve özel hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...

Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Alp Navruz, Yürek Çıkmazı dizisi ile geri döndü. Fazilet Hanım ve Kızları, Menajerimi Ara, Ada Masalı gibi dizilerde de rol aldı. Peki Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...

Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

ALP NAVRUZ KİMDİR?

15 Ocak 1990 doğumlu Alp Navruz 32 yaşındadır. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde aldı. Oyunculuk alanında birçok ödülü bulunuyor.

ALP NAVRUZ FİLMLERİ

2016 /Aşk Laftan Anlamaz /Cenk/ Yardımcı oyuncu /Show TV
2016 / Arkadaşlar İyidir /Berke
2016 / Kertenkele /Tankut /Konuk oyuncu /atv
2017-2018 /Fazilet Hanım ve Kızları /Sinan Egemen /Başrol oyuncusu/ Star TV
2018-2019/ Elimi Bırakma /Cenk Çelen /TRT 1
2020-2021/ Zümrüdüanka /Serhat Demirkan/ FOX
2021 /Menajerimi Ara /Kendisi/ Konuk oyuncu/ Star TV
2021 /Ada Masalı /Poyraz Ali /Özgür/ Başrol oyuncusu
2022- Yürek Çıkmazı Halil Tekin TRT 1

ALP NAVRUZ FİLMLERİ

2016/ Ceberrut /Mer/t Başrol oyuncusu

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Oyuncu Alp Navruz yaşında

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