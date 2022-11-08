Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Alp Navruz, Yürek Çıkmazı dizisi ile geri döndü. Fazilet Hanım ve Kızları, Menajerimi Ara, Ada Masalı gibi dizilerde de rol aldı. Peki Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...
15 Ocak 1990 doğumlu Alp Navruz 32 yaşındadır. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde aldı. Oyunculuk alanında birçok ödülü bulunuyor.
2016 /Aşk Laftan Anlamaz /Cenk/ Yardımcı oyuncu /Show TV
2016 / Arkadaşlar İyidir /Berke
2016 / Kertenkele /Tankut /Konuk oyuncu /atv
2017-2018 /Fazilet Hanım ve Kızları /Sinan Egemen /Başrol oyuncusu/ Star TV
2018-2019/ Elimi Bırakma /Cenk Çelen /TRT 1
2020-2021/ Zümrüdüanka /Serhat Demirkan/ FOX
2021 /Menajerimi Ara /Kendisi/ Konuk oyuncu/ Star TV
2021 /Ada Masalı /Poyraz Ali /Özgür/ Başrol oyuncusu
2022- Yürek Çıkmazı Halil Tekin TRT 1
2016/ Ceberrut /Mer/t Başrol oyuncusu