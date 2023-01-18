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Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta kaza geçirdi! Parmakları aracın altında kaldı

18.01.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinin ardından Yürek Çıkmazı ile ekranlarda olan Mesut Akusta talihsiz bir kaza yaşadı. Eli aracın altında kalan Akusta'nın 3 parmağı kırıldı. Usta oyuncu tedavisinin ardından ise dizi setine geri döndü.

Yürek Çıkmazı'nın Yılmaz'ı Mesut Akusta kaza geçirdi! Parmakları aracın altında kaldı

TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Mesut Akusta talihsiz bir olay yaşadı. Çekimler sırasında dişi yerinden çıkan oyuncu doktora gitmek için set aracına bindi.

PARMAKLARI KIRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akusta araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun üç parmağı kırıldı.

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TEDAVİDEN SONRA SETE DÖNDÜ

Akusta’nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü. Sağlık sorununa rağmen işini hiç aksatmayan ünlü oyuncu dizide birileriyle kavga etmiş gibi gösterildi.

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DAHA ÖNCE DE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Teşkilat dizisinde oynarken evde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen usta aktör uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.


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