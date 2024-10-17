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  4. Yürekler ağızlara geldi! Fenomen Danla Bilic attan düştü

Yürekler ağızlara geldi! Fenomen Danla Bilic attan düştü

17.10.2024 12:05
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.10.2024 12:05
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YouTube'da çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü fenomen Danla Bilic son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Milli futbolcu Doğan Alemdar ile kısa süreli birliktelik yaşayan Bilic son paylaşımıyla yürekleri ağızlara getirdi. Danla Bilic attan düştü...

Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile kısa süreli yaşadığı aşkla gündemde olan fenomen Danla Bilic bu defa yürekleri ağızlara getirdi.

Atlara olan düşkünlüğünü ile bilinen fenomen Danla Bilic, ata bindiği sırada düştüğü anları takipçileriyle paylaştı. Bilic, sakince ata bindiği sırada bir anda kendini yerde buldu.

DANLA 1

Ünlü isim feci bir kazadan adeta kıl payı kurtuldu. Bilic'in yayınladığı attan düşme videosu kısa sürede gündem oldu.

DANLA 2

YORUM YAĞDI

Ünlü fenomene sosyal medyada; 'çok korktum', 'yüreğim azıma geldi', 'ucuz atlatmış', 'fena düşmüş' gibi yorumlar yapıldı.

danla 3

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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