Yürekler ağızlara geldi! Fenomen Danla Bilic attan düştü

Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile kısa süreli yaşadığı aşkla gündemde olan fenomen Danla Bilic bu defa yürekleri ağızlara getirdi.

Atlara olan düşkünlüğünü ile bilinen fenomen Danla Bilic, ata bindiği sırada düştüğü anları takipçileriyle paylaştı. Bilic, sakince ata bindiği sırada bir anda kendini yerde buldu.

Ünlü isim feci bir kazadan adeta kıl payı kurtuldu. Bilic'in yayınladığı attan düşme videosu kısa sürede gündem oldu.

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Ünlü fenomene sosyal medyada; 'çok korktum', 'yüreğim azıma geldi', 'ucuz atlatmış', 'fena düşmüş' gibi yorumlar yapıldı.