Yürekler ağza geldi! Kendi takım arkadaşıyla çarpıştı, dili boğazına kaçtı! Maçın hakemi hayatını kurtardı...

TFF 2. Lig kırmızı grupta eden İskenderunspor ile İnegölspor karşı karşıya geldi. Mücadele İskenderunspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşmanın 36. dakikasında herkesi korkutan bir olay yaşandı.

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Ev sahibi takımın kalecisi Emirhan Seçkin yapılan ortada topu uzaklaştırmak isterken kendi takım arkadaşı ile çarpıştı ve dili nefes borusuna kaçtı.

HAKEM HAYATINI KURTARDI

Maçın hakemi ilk oyuncuya ilk müdahaleyi yaparken nefes borusunu açtı ve sağlık görevlilerinin de müdahalesiyle hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Seçkin'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İskenderunspor-İnegölspor karşılaşmasında ev sahibi takımın kalecisi Emirhan Seçkin, 36. dakikada kendi takım arkadaşı ile çarpışması neticesinde dili nefes borusuna kaçtı.



Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Emirhan Seçkin'in hayatı tehlikesi bulunmuyor. pic.twitter.com/IL8Nsrt0Bc — Mynet Spor (@mynetspor) November 5, 2023







