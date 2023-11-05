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Yürekler ağza geldi! Kendi takım arkadaşıyla çarpıştı, dili boğazına kaçtı! Maçın hakemi hayatını kurtardı...

05.11.2023 18:27 | Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig mücadelesinde İskenderunspor ile İnegölspor'un karşılaştığı mücadelede korkutan bir olay yaşandı. İskenderunspor kalecisi Emirhan Seçkin takım arkadaşı ile çarpışırken dili boğazına kaçtı. İşte detaylar...

Yürekler ağza geldi! Kendi takım arkadaşıyla çarpıştı, dili boğazına kaçtı! Maçın hakemi hayatını kurtardı...

TFF 2. Lig kırmızı grupta eden İskenderunspor ile İnegölspor karşı karşıya geldi. Mücadele İskenderunspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşmanın 36. dakikasında herkesi korkutan bir olay yaşandı.

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

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Ev sahibi takımın kalecisi Emirhan Seçkin yapılan ortada topu uzaklaştırmak isterken kendi takım arkadaşı ile çarpıştı ve dili nefes borusuna kaçtı.

HAKEM HAYATINI KURTARDI

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Maçın hakemi ilk oyuncuya ilk müdahaleyi yaparken nefes borusunu açtı ve sağlık görevlilerinin de müdahalesiyle hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Seçkin'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.


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