Vitor Pereira basın toplantısında duyurdu! "Oynamayı sevdiğim bir taktik var ama..."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest'in yeni teknik direktörü Vitor Pereira maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam eski takımına karşı görev almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken,

PEREIRA TÜRKÇE BAŞLADI!

Vitor Pereira, Kadıköy'deki basın toplantısına Türkçe başladı...

"İyi akşamlar"

"FENERBAHÇE İLE ÖZEL BİR BAĞIM VAR"

Vitor Pereira: "Burada olmak benim için büyük bir onur. Tekrar Kadıköy'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Sadece Fenerbahçe ile yaşadığım güzel şeyleri hatırlıyorum. Kulüple özel bir bağım var. Umarım maçtan keyif alırız. Fenerbahçe maçı, aslında kalitemizi kendimize ispatlamak için bir fırsat

Fenerbahçe'ye ilk kez rakip olacağım. Karmaşık duygular yaşıyorum. Ama yarın kazanmak istiyorum. Fenerbahçe şampiyon olmak için yatırım yapıyor. Kadrolarında sadece yetenek değil, tecrübeye de sahipler. Taktiksel kaliteye sahipler. Zor maç olacak. İyi futbol ve galibiyeti hedefliyorum.

Çok iyi bir takımım var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak. Organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek."

"FENERBAHÇE'NİN LİGİ KAZANMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM..."

"Son bulunduğum takımla karşılaştıramam ama Fenerbahçe'nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Bunun için yatırım yapıyorlar. Yalnızca yetenekleri yok aynı zamanda tecrübeli futbolcuları da var.

Ben takımımla henüz iki kere çalıştım ama taktik ve teknik kaliteye sahipler. Premier Lig tecrübesine sahipler. Yarın da zor bir maç olacağını bekliyorum ama iki tarafta da kalite var."

"TÜRKİYE LİGİ ZOR BİR LİG! İLK SEZONUMDA..."

"Türkiye Ligi zor bir lig. İlk sezonumda Beşiktaş ile ikinci sezonumda da Galatasaray ile mücadele ettik. Ortada bir rekabet var. Tek Fenerbahçe olsa kazanırdık ama bu bir rekabet. Kolaylıkla gelip kazanabileceğiniz bir lig değil burası, zor bir lig.

Oynamayı sevdiğim bir taktik var ama iki günde bir takımın taktiğini değiştiremezsin. Ama ilk günden bir kimlik oluşturmaya çalıştım. Oyuncular da bu fikirle önemli olabileceklerini düşünürlerse hedeflerimize ulaşabiliriz."

YILDIZ İSİM AÇIKLADI! "BÜYÜK BİR TEST OLACAK..."

Nottingham Forest'im yıldız futbolcusu Morgan Gibbs-White, "Fenerbahçe maçı bizim için çok büyük bir test olacak. Son derece iyi bir takımlar. 20 maçtır yenilmiyorlar. Biz de maçta ne olacağını görmek için heyecanlıyız."

İNGİLİZLERİN RESMİ HESABI PAYLAŞTI...