MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL güvenceyle kaldırıldı! Gülşen ülkeyi terk ediyor! Flaş iddia

Yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL güvenceyle kaldırıldı! Gülşen ülkeyi terk ediyor! Flaş iddia

27.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Oğlu Azur yurt dışında olan Gülşen uzun süredir planladığı taşınma işini öne çekti. Gülşen iddialara göre; ailesiyle birlikte hayatına Londra'da devam edecek.

Yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL güvenceyle kaldırıldı! Gülşen ülkeyi terk ediyor! Flaş iddia

Gözaltına alınan, tutuklanan ve ev hapsi gören Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 21 Ekim’de görülen duruşmada Gülşen, çocuğun İspanya’da okuduğunu ve görmeye gidemediğini söyleyerek adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etmişti. Mahkemede Gülşen’in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırılmış ancak yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verilmişti. Yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL ‘güvence’yle kaldırılan Gülşen hemen harekete geçti.

gulsen_7372

GÜLŞEN'İN KOCASI DA DESTEKLİYOR

Ünlü şarkıcı Gülşen'in Londra'ya yerleşeceği öğrenildi. Onur Akay'ın iddiasına göre, daha önce İngiltere'ye yerleşme kararı alan ve oğlu Azur'un orada eğitim almasını isteyen şarkıcı Gülşen, son olaylardan sonra bu kararını hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Gülşen hakkında flaş karar! İtiraz etmişti Gülşen hakkında flaş karar! İtiraz etmişti

Ayrıca Gülşen'in bu kararını eşi Ozan Çolakoğlu'nun da desteklediği ve çiftin müzik hayatlarına bundan sonra Londra'da devam edecekleri belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minicik şortla kalça dansı! "Erotik olma çaban boşuna" Minicik şortla kalça dansı! "Erotik olma çaban boşuna"
Survivor yıldızı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştıSurvivor yıldızı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştı
Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...Ünlü sunucunun zor anları! Tuvalete giderken mikrofonu açık unutunca...
Anahtar Kelimeler:
Gülşen dolar en yüksek çocuğun

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Vergiler için yeni düzenleme!

Vergiler için yeni düzenleme!

İşte Türkiye'nin "gizemli gölü" Sırrı çözülemedi! 500 bin kişi...

İşte Türkiye'nin "gizemli gölü" Sırrı çözülemedi! 500 bin kişi...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.