Yurt dışından aldığınız her ürün için yüzde 20 vergi alınacak

Eğer alışveriş yaptığınız bölge Avrupa Birliği üyesi ise yüzde 18, eğer Avrupa Birliği üyesi değilse yüzde 20 vergi ödeyeceksiniz. Aliexpress gibi sitelerden yaptığınız tüm alışverişler için yüzde 20 vergi ödemeye mahkumsunuz.

Örneğin; satın aldığınız ürün 100 TL ise yüzde 20 vergi ile 20 TL vergi ödeyeceksiniz. 1000 TL olan ürün için ise 200 TL gibi bir vergi ödemek zorundasınız. 15 gün içerisinde yürürlüğe girecek olan bu kanundan etkilenmemek için alışveriş yapmayı düşünüyorsanız şimdi tam sırası. Çünkü bu 15 gün içerisinde aldığınız ürünler için 22 Euro muafiyet geçerli olacak.

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