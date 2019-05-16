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Yurt dışından aldığınız her ürün için yüzde 20 vergi alınacak

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TEKNOLOJİ  | 16.05.2019 09:12 | Son Güncelleme

Yurt dışı alışveriş dönemi 2018’in sonlarına doğru çok zorlaştırılmıştı. Yurt dışından alışveriş için olan limit 22 Euro’ya çekilmiş ve bu ücretin üzerindeki ürünler için vergi alınmasına karar verilmişti. Ancak bugün 22 Euro’luk sınır da kaldırıldı. Yani artık tüm yurt dışından aldığınız ürünler için tutarı ne olursa olsun vergi ödeyeceksiniz.

Yurt dışından aldığınız her ürün için yüzde 20 vergi alınacak

Eğer alışveriş yaptığınız bölge Avrupa Birliği üyesi ise yüzde 18, eğer Avrupa Birliği üyesi değilse yüzde 20 vergi ödeyeceksiniz. Aliexpress gibi sitelerden yaptığınız tüm alışverişler için yüzde 20 vergi ödemeye mahkumsunuz.

Örneğin; satın aldığınız ürün 100 TL ise yüzde 20 vergi ile 20 TL vergi ödeyeceksiniz. 1000 TL olan ürün için ise 200 TL gibi bir vergi ödemek zorundasınız. 15 gün içerisinde yürürlüğe girecek olan bu kanundan etkilenmemek için alışveriş yapmayı düşünüyorsanız şimdi tam sırası. Çünkü bu 15 gün içerisinde aldığınız ürünler için 22 Euro muafiyet geçerli olacak.

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