Yurt dışından talep yağıyor! Meyvesinden 6 kat daha pahalı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde portakal kabuğu alım satımı yapan Mikail Sarıgül, önceki yıllarda bölgede 20-30 ton arası portakal kabuğu ihracatı yapılırken bu yıl sadece Kadirli ve Kozan ilçelerinden 200 ton portakal kabuğunun yurt içi ve yurt dışı piyasasına satıldığını belirtti. Gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılan portakalın kabuğu, artık çöp olmuyor. Birçok farklı alanda değerlendiriliyor.
Portakal kabuğunun ilk kurutulmasından ihracatına kadar geçen aşamalar hakkında da bilgiler veren Sarıgül, "Portakal kabuğunu iki şekilde temin ediyoruz. Mahallelerden, köylerden portakal kabuğu toplayan birçok kişi bu kabukları bize getiriyor. Ya da narenciye üreticisinden portakalı alıp, biz kabuğunu soyduruyoruz. Normal hava şartlarında portakal kabuğu güneşte 3 günde kurur. Daha sonra biz kuruyan bu kabukları çöpünden ve çürümüş kabuklardan temizleriz. Sonra kuruyan kabukları çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiririz
Kabuğun 100 gramında:
25 gr karbonhidrat
11 gr lif
1 gr portakal yağı bulunur.
100 gramı yaklaşık olarak 100 kaloridir. A,B ve C vitaminleri açısından son derece zengindir.
Cilt lekelerini portakal kabuklarıyla azaltmanız mümkün. İçindeki yüklü miktardaki C vitamini, cilt tonunu eşitler, parlaklık kazandırır ve cildin esnekliğini korur.
Sigaranın dişte oluşturduğu sarı lekeleri azaltır. Bunun için taze portakal kabuğu ile dişlerinizi ovmak yeterlidir. Diş üzerinde biriken sarı katmanı azaltır.
Sindirim sistemini korur ve bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Lifli yapısı kabızlığın önüne geçer. Hazımsızlığı ortadan kaldırır.
Kabukta bulunan pektin maddesi, kalın bağırsaktaki yararlı bakterilerin büyümesine yardımcı olur.
Mide asidinin azalmasını sağlar, sindirimsel pH seviyesini dengeler.
İyi bir antioksidan kaynağıdır. Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.
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