Yurt dışından talep yağıyor! Meyvesinden 6 kat daha pahalı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde portakal kabuğu alım satımı yapan Mikail Sarıgül, önceki yıllarda bölgede 20-30 ton arası portakal kabuğu ihracatı yapılırken bu yıl sadece Kadirli ve Kozan ilçelerinden 200 ton portakal kabuğunun yurt içi ve yurt dışı piyasasına satıldığını belirtti. Gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde hammadde olarak kullanılan portakalın kabuğu, artık çöp olmuyor. Birçok farklı alanda değerlendiriliyor.

Portakal kabuğunun ilk kurutulmasından ihracatına kadar geçen aşamalar hakkında da bilgiler veren Sarıgül, "Portakal kabuğunu iki şekilde temin ediyoruz. Mahallelerden, köylerden portakal kabuğu toplayan birçok kişi bu kabukları bize getiriyor. Ya da narenciye üreticisinden portakalı alıp, biz kabuğunu soyduruyoruz. Normal hava şartlarında portakal kabuğu güneşte 3 günde kurur. Daha sonra biz kuruyan bu kabukları çöpünden ve çürümüş kabuklardan temizleriz. Sonra kuruyan kabukları çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiririz

Kozmetik ve gıda sektöründe kendisine yer bulan portakal kabuğu faydaları ise;

Kabuğun 100 gramında:

25 gr karbonhidrat

11 gr lif

1 gr portakal yağı bulunur.