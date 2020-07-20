Yurt dışından telefon almak karlı mı? Son gelişmelerle birlikte nereden telefon almak daha mantıklı?

Yurt dışından telefon almak son dönemlerde artan döviz kurundan dolayı revaçta. 2019 yılında güncellenen, yurt dışından alınan telefonların ülkeye yasal olarak sokulmasında ödenen cep telefonu pasaport kaydı (IMEI) ücretinin yüksek fiyatlara çıkmasından sonra yurt dışından telefon almak gerçekten karlı mı, bu konuyu sizler için işledik.

YURT DIŞINDAN NASIL TELEFON GETİREBİLİRİM?

Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez birer asistanı oldu. Dövizin ülkemizde dudak uçuklatıcı şekilde artması ve teknolojik ürünlere Türkiye'de yüklenen vergiler sonucunda kullanıcılar yurt dışından telefon almayı daha uygun olarak görüyorlar. Öyle ki ülkemizde 2020 yılının ocak ayından itibaren satışı yapılan ithal telefonlardan %18 KDV, telefon modeline göre değişen ÖTV ve bir de %10 TRT bandrol payı alınıyor.

Siz de yurt dışından telefon alıp Türkiye'de yasal yollara tabi olarak kullanabilirsiniz. Yurt dışından bir tanıdık vasıtasıyla veya bizzat telefon satın alıp bunu yasal prosedürlere uygun bir şekilde Türkiye'de işleme sokabiliyorsunuz. Bir kişi yurt dışından üç yılda bir telefon kaydettirme hakkına sahip. Keza gümrükte üzerinizde ikinci bir telefon tespit edilirse bunun cezası bulunuyor.