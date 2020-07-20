Yurt dışından telefon almak karlı mı? Son gelişmelerle birlikte nereden telefon almak daha mantıklı?

Yurt dışından telefon almak son dönemlerde artan döviz kurundan dolayı revaçta. 2019 yılında güncellenen, yurt dışından alınan telefonların ülkeye yasal olarak sokulmasında ödenen cep telefonu pasaport kaydı (IMEI) ücretinin yüksek fiyatlara çıkmasından sonra yurt dışından telefon almak gerçekten karlı mı, bu konuyu sizler için işledik.
Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez birer asistanı oldu. Dövizin ülkemizde dudak uçuklatıcı şekilde artması ve teknolojik ürünlere Türkiye'de yüklenen vergiler sonucunda kullanıcılar yurt dışından telefon almayı daha uygun olarak görüyorlar. Öyle ki ülkemizde 2020 yılının ocak ayından itibaren satışı yapılan ithal telefonlardan %18 KDV, telefon modeline göre değişen ÖTV ve bir de %10 TRT bandrol payı alınıyor.
Siz de yurt dışından telefon alıp Türkiye'de yasal yollara tabi olarak kullanabilirsiniz. Yurt dışından bir tanıdık vasıtasıyla veya bizzat telefon satın alıp bunu yasal prosedürlere uygun bir şekilde Türkiye'de işleme sokabiliyorsunuz. Bir kişi yurt dışından üç yılda bir telefon kaydettirme hakkına sahip. Keza gümrükte üzerinizde ikinci bir telefon tespit edilirse bunun cezası bulunuyor.
2019 yılındaki son düzenlemeyle yurt dışından yolcuyla birlikte gelen telefonların pasaport kaydı ücreti 1500 TL oldu. Yani bu orta halli 1500-2000 TL civarında bir telefon alıyorsanız bunu yurt içine 3000-3500 civarı bir fiyata sokacaksınız demek. Bu miktar her sene piyasa durumuna bağlı olarak belirli düzenlemeler çerçevesinde artış gösteriyor.
Dünyanın farklı ülkelerinden telefon getirip Türkiye'de kullanabilmek için cep telefonu pasaport kaydını (IMEI) ödemeniz gerekiyor. Hat kime aitse telefon da onun üzerine kaydoluyor ve bu şekilde başka bir hattın telefonunuzu açmasına izin verilmiyor. Kullandığınız GSM operatörüne giderek IMEI kaydını yaptırdığınızda telefonunuzu sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bazı kişiler IMEI kaydını kopyalayarak da telefonları kullanıma açabiliyor. Ancak bunun büyük cezai yaptırımları olduğunu unutmamanız gerekli.
Türkiye'de telefonlara yüklenen ağır vergilerden dolayı belli ülkelerden alacağınız telefonlar hemen hemen buradaki satış fiyatına denk gelecek. Ülkemizde olduğu kadar satış yapan ülkelerin de teknolojik ürünlere yüklediği vergileri düşünürsek uzmanlar özellikle Brezilya ve Rusya'dan akıllı telefon almanın daha avantajlı olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra ABD, Japonya, Hong Kong, Malezya, Kanada, Singapur, Filipinler ve İsviçre gibi ülkelerden yaptığınız telefon alışverişleri de ülkemizdekiyle denk fiyatlara tekabül ediyor.
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