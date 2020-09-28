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Yurt dışından yemek içim geliyorlar! Lezzeti sınırları aştı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Adana'da 17 yıldır köftecilik yapan Fatoş Arınç'ın lezzetli köfteleri ülke sınırlarını aştı. Anne köftesi yemek isteyenler ise yurt içi ve yurt dışından bu lezzeti tatmaya geliyor.

Yurt dışından yemek içim geliyorlar! Lezzeti sınırları aştı

Fatoş Arınç, 17 yıldır baba mesleği olan köfteciliği devam ettiriyor. Arınç köftelerini, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Büyük Saat ve Ulu Camii’ne yakın Karasoku Mahallesi'ndeki eski midibüsünde hazırlıyor. Müşterilerin kendisine ‘Fatoş Abla’ diye hitap etmesinden memnun olan Arınç, sabah saatlerinde günlük olarak hazırladığı köftelerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Anne köftesi özlemi çeken vatandaşların uğrak noktası olan köftecinin ünü sosyal medyanın etkisiyle ülke sınırlarını da aştı. Anne köftesi yemek isteyenler ise yurt içi ve yurt dışından bu lezzeti tatmaya geliyor.

BABASINDAN DEVRALDI

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Arınç'ın 25 yıldır aynı midibüsün içerisinde köftecilik yapan babasının, 2003 yılında vefat etmesiyle başlayan köftecilik serüveni 17 yıldır devam ediyor. Babasının vefatıyla 2003 yılında köfteciliğe başladığını söyleyen Fatoş Arınç, "17 yıldır bu mesleği icra ediyorum. 25 yıl da babam bu işi burada yaptı. Toplamda 42 yıllık bir köfteci burası. Ana yemeğimiz anne köftesi. Onun dışında tavuk ızgara, sucuk ekmek, menemen ve ton balıklı sandviç var. Anne köftesine sevgimi katıyorum. Koyun kaburgasından yapıyorum. Biz Adanalılar eti biraz yağlı severiz. Kendime ait birkaç özel baharatımı katıp güzel bir ürün ortaya koyuyorum" dedi.

YURT DIŞINDAN GELEN MÜŞTERİLER VAR

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Arınç, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen müşterilerin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Fransa’dan gelen müşterilerin olduğunu söyledi. Kendisi için gurur verici bir durum olduğunu aktaran Arınç, "Yıllardır gelen sabit müşterilerim var. Babamdan kalma müşterilerim var. Bunlar 25-30 yıldır gelirler. Bende 17 yıllık esnafım. 17 yıllık daimi müşterilerim var. Günlük 50 porsiyon satıyorum. Bir porsiyon köfte ekmek 13 TL. bütün ürünlerim el yapımı. Anne eli değmiş gibi. Katkı maddesi asla yok" diye konuştu.

Yıllardır devamlı Fatoş Abla'dan köfte yiyen Murat Arslan, herkesin bu lezzeti tatması gerketiğini söyledi. Sosyal medyadan Fatoş Arınç’ın köfte videolarını görüp gelen Burhan Deniz ise köftelerin gerçekten çok lezzetli olduğunu kaydetti.

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