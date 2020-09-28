Yurt dışından yemek içim geliyorlar! Lezzeti sınırları aştı

Fatoş Arınç, 17 yıldır baba mesleği olan köfteciliği devam ettiriyor. Arınç köftelerini, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Büyük Saat ve Ulu Camii’ne yakın Karasoku Mahallesi'ndeki eski midibüsünde hazırlıyor. Müşterilerin kendisine ‘Fatoş Abla’ diye hitap etmesinden memnun olan Arınç, sabah saatlerinde günlük olarak hazırladığı köftelerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Anne köftesi özlemi çeken vatandaşların uğrak noktası olan köftecinin ünü sosyal medyanın etkisiyle ülke sınırlarını da aştı. Anne köftesi yemek isteyenler ise yurt içi ve yurt dışından bu lezzeti tatmaya geliyor.

BABASINDAN DEVRALDI

Arınç'ın 25 yıldır aynı midibüsün içerisinde köftecilik yapan babasının, 2003 yılında vefat etmesiyle başlayan köftecilik serüveni 17 yıldır devam ediyor. Babasının vefatıyla 2003 yılında köfteciliğe başladığını söyleyen Fatoş Arınç, "17 yıldır bu mesleği icra ediyorum. 25 yıl da babam bu işi burada yaptı. Toplamda 42 yıllık bir köfteci burası. Ana yemeğimiz anne köftesi. Onun dışında tavuk ızgara, sucuk ekmek, menemen ve ton balıklı sandviç var. Anne köftesine sevgimi katıyorum. Koyun kaburgasından yapıyorum. Biz Adanalılar eti biraz yağlı severiz. Kendime ait birkaç özel baharatımı katıp güzel bir ürün ortaya koyuyorum" dedi.