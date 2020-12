Yurtiçi Kargo, şikayet oranını yüzde 63 azalttı

2020 yılında hayata geçirdiği yeni yatırımlarla sektörün dinamiklerini değiştiren Yurtiçi Kargo, YK Plus projesiyle birlikte 4 yeni modeli sektöre kazandırdı. Yurtiçi Kargo'nun müşterilerinin hizmetine sunduğu YK Plus projesi, kargo kapasitesini artırmanın yanı sıra kargonun müşteriye daha hızlı ulaşmasını da sağladı.

Şirketin, YK Plus çatısı altında hayata geçirdiği modellerden biri olan YK Plus Taşıyıcı uygulaması, aracı olan herkesin kargo sektörüne girmesine imkan sağladı. Bu sayede Yurtiçi Kargo, hem müşterilerinin kargolarına daha hızlı ulaşmasını sağlarken hem de sektörde yer almak isteyen girişimcilere yeni istihdam olanağı sundu.

- Türkiye’nin dört bir yanında 2 binden fazla teslim noktası

Yurtiçi Kargo'nun sektöre kazandırdığı bir diğer model olan YK Plus Teslim Noktası uygulaması, kargosunu evde beklemek istemeyen müşteriler için büyük bir kolaylık sağladı. Evde kargo bekleme dönemini sona erdiren uygulama kapsamında e-ticaret kullanıcıları, kargolarını Türkiye genelinde bulunan 2 binden fazla YK Plus Teslim Noktası'ndan kolaylıkla teslim aldı.

Yurtiçi Kargo birimlerinin yanı sıra esnafın da dahil olduğu model ile şirket, müşterilerine ek bir teslimat seçeneği sunarken, mahalle esnafının da bu dönemde daha fazla gelir kazanabilmesine imkan sağladı.

YK Plus çatısı altında hayata geçirilen bir diğer model olan YK Plus 7/24 ise akıllı kargo dolaplarından oluşan bir model. YK Plus 7/24 ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunan Yurtiçi Kargo, bu seçeneği kullanan e-ticaret kullanıcılarına günün istedikleri saatinde kargolarına ulaşma imkanı veriyor.