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Yurttan kaçan kızlar ili karıştırdı! Polis 1 kilometre kovaladı, havaya ateş açıldı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 28.02.2019 18:07 | Son Güncelleme

Karabük'te kaldıkları yetiştirme yurdundan 23 gün önce kaçan, 15 ve 16 yaşlarındaki 3 kızdan 2'si kuaföre gittikten sonra para ödemeyince şikayet üzerine polis tarafından yakalandı. Kentteki 6 farklı kuaföre gidip saç ve makyaj yaptıran kızlar kelepçelenerek Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yurttan kaçan kızlar ili karıştırdı! Polis 1 kilometre kovaladı, havaya ateş açıldı

Karabük’te yetiştirme yurdunda kalan Ç.M. (15), İ.B.S. (15) ve A.T.S. (16), 23 gün önce kaldıkları yurttan kaçtı. Bolu'ya geldiği öğrenilen 3 kız, kentteki 6 kuaföre gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para vermeden kaçtı. Kuaförlerin ihbarı üzerine polis 3 kızın kimliklerini belirleyip bulunmaları için çalışma başlattı.

PARA VERMEDEN KUAFÖRDEN KAÇTILAR

Kızlar bugün saat 16.00 sıralarında da Sümer Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförüne gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdı. Daha sonra kızlar para vermeden kuaförden kaçtı.

POLİS 1 KİLOMETRE KOVALADI, HAVAYA ATEŞ AÇTI

Durum polise haber verildi. Polis yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya şekilde kovaladığı kızlardan Ç.M. ve İ.B.S.'yi havaya 3 el ateş ederek durdurdu. A.T.S. ise kaçtı. Kelepçe takılan 2 kız, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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Karabük yurt yetiştirme yurdu kuaför

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