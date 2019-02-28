Yurttan kaçan kızlar ili karıştırdı! Polis 1 kilometre kovaladı, havaya ateş açıldı

Karabük’te yetiştirme yurdunda kalan Ç.M. (15), İ.B.S. (15) ve A.T.S. (16), 23 gün önce kaldıkları yurttan kaçtı. Bolu'ya geldiği öğrenilen 3 kız, kentteki 6 kuaföre gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para vermeden kaçtı. Kuaförlerin ihbarı üzerine polis 3 kızın kimliklerini belirleyip bulunmaları için çalışma başlattı.
PARA VERMEDEN KUAFÖRDEN KAÇTILAR
Kızlar bugün saat 16.00 sıralarında da Sümer Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförüne gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdı. Daha sonra kızlar para vermeden kuaförden kaçtı.
POLİS 1 KİLOMETRE KOVALADI, HAVAYA ATEŞ AÇTI
Durum polise haber verildi. Polis yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya şekilde kovaladığı kızlardan Ç.M. ve İ.B.S.'yi havaya 3 el ateş ederek durdurdu. A.T.S. ise kaçtı. Kelepçe takılan 2 kız, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)
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