Yürüyüş yaparken buldu: Milyonlarca yıllık! Geçmişten önemli ipuçları taşıyor

Denizli’nin Baklan ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında bulunan deniz yıldızı fosili, bölgenin geçmişte denizle kaplı olduğuna dair önemli ipuçları sunarken, Çalkebir’in zengin jeolojik tarihi gündeme geldi. Dağlık alanda keşfedilen fosil, bulan vatandaş tarafından koruma altına alındı.

Denizli’nin Baklan ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili buldu. Boğaziçi Mahallesi Asar Mevkii olarak bilinen dağlık alanda keşfedilen fosil, bulan vatandaş tarafından koruma altına alındı.

BİLİMSEL AÇIDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Çalkebir Kültür Derneği kurucusu Ahmet Akbay, bölgenin yalnızca kültürel ve tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda jeolojik özellikleriyle de dikkat çektiğini belirtti. Akbay, yeni bulunan deniz yıldızı fosilinin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu bulgu, Çalkebir’in geçmişine ışık tutan önemli bir kanıt niteliğindedir" dedi.

Yapılan gözlem ve değerlendirmelere göre, Çalkebir’in yaklaşık yüz milyon yıl önce deniz altında olduğu düşünülüyor. Günümüzde bölgenin en yüksek noktalarının o dönemde deniz içinde adacıklar şeklinde yükseldiği tahmin ediliyor.

BÖLGE ZAMANLA ALÇALMIŞ

Bölgedeki kum tepeleri ve arazi yapısının, özellikle Türkmen Yüzü istikametinde geçmişte güçlü su akıntılarının etkili olduğunu gösterdiğini ifade eden Akbay, Karacadağ’ın da geçmişte daha yüksek bir konumda bulunduğunu, zamanla meydana gelen çökme ve büyük depremler sonucu alçalmış olabileceğini belirtti. Aynı süreçte sıkışma hareketleri sonucunda Türkmen Yüzü’nün yükselerek bugünkü topoğrafik yapısını kazandığı değerlendiriliyor.

Eski şehir yolu mevkiinde bulunan dere yatağının, geçmişte bölgede var olduğu düşünülen büyük bir gölün izlerini taşıdığına dikkat çeken Akbay, çevrede hâlen görülebilen küçük göl oluşumlarının da bu görüşü desteklediğini ifade etti.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız arkadaşına büyü yaptırmak isterken dolandırıldıKız arkadaşına büyü yaptırmak isterken dolandırıldı
Tramvaya aşık olup evlendi! İlişkilerini kitapla anlatacakTramvaya aşık olup evlendi! İlişkilerini kitapla anlatacak

En Çok Okunan Trend Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

