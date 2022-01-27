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  4. Yüsra Geyik spor pozlarını paylaştı! Ünlü oyuncu "Ruh hastası" dedi

Yüsra Geyik spor pozlarını paylaştı! Ünlü oyuncu "Ruh hastası" dedi

27.01.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'ın ardından Camdaki Kız serüveni kısa süren Yüsra Geyik spor pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun beğeni toplayan pozlarına Celil Nalçakan yorum yapmadan duramadı. Geyik de arkadaşının yorumuna sessiz kalmadı.

Yüsra Geyik spor pozlarını paylaştı! Ünlü oyuncu "Ruh hastası" dedi

Arka Sokaklar'da 15 yıl boyunca Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik Camdaki Kız'a dahil olmuştu. Oyuncunun Burcu Biricik, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'daki serüveni kısa sürdü.

İddialara göre güzel oyuncunun ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiğini ve bu nedenle rolün ömrünün kısa sürdüğünü belirtti. Bu iddialar gündemdeyken ünlü oyuncu konuya dair konuşmasa da paylaşımlarına devam etti.

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Yüsra Geyik spor yaptığı çeşitli anları paylaşarak "Yürüyen uçak" yorumunda bulundu. Oyuncu Celil Nalçakan ise güzel oyuncuya "Ruh hastası" dedi.

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Yüsra Geyik ise bu yoruma "Yok yok demeyelim öyle hayır hayır değilim" yanıtını verdi.

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Celil Nalçakan
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