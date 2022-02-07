Yüsra Geyik'ten Camdaki Kız açıklaması! "Arka Sokaklar'a dön" yorumları yağdı

Arka Sokaklar dizisinde büyüyen Yüsra Geyik diziden ayrıldıktan sonra “Camdaki Kız”ın kadrosuna dahil oldu. Muzo’nun kız arkadaşını canlandıran Yüsra Geyik'in dizideki rolü kısa sürdü. Camdaki Kız'ın bazı oyuncularının dizide Geyik'in ön plana çıkmasından rahatsız olduğu iddiası vardı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik dizide ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiği iddialarına dair GazeteMagazin'e konuştu. Güzel oyuncu “Öyle bir şey olmadı, olması da mümkün değil… Çok güzel bir iş yaptık ” yanıtını verdi.

Açıklamasının sosyal medyada gündem olmasından sonra oyuncuya hayranları "Yuvana, Arka Sokaklar'a dön" yorumları yağdırdı.

