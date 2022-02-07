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Yüsra Geyik'ten Camdaki Kız açıklaması! "Arka Sokaklar'a dön" yorumları yağdı

07.02.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız Melisa rolüyle ekrana dönen Yüsra Geyik kısa süre sonra diziden ayrılmıştı. İddialara göre Geyik'in ön plana çıkması diğer oyuncuları rahatsız edince ünlü oyuncunun bu dizideki macerası kısa sürdü. Yüsra Geyik bu iddiaları yalanladı. Yüsra Geyik'e hayranları "Arka Sokaklar'a dön" yorumları yağdırdı.

Arka Sokaklar dizisinde büyüyen Yüsra Geyik diziden ayrıldıktan sonra “Camdaki Kız”ın kadrosuna dahil oldu. Muzo’nun kız arkadaşını canlandıran Yüsra Geyik'in dizideki rolü kısa sürdü. Camdaki Kız'ın bazı oyuncularının dizide Geyik'in ön plana çıkmasından rahatsız olduğu iddiası vardı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik dizide ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiği iddialarına dair GazeteMagazin'e konuştu. Güzel oyuncu “Öyle bir şey olmadı, olması da mümkün değil… Çok güzel bir iş yaptık ” yanıtını verdi.

Açıklamasının sosyal medyada gündem olmasından sonra oyuncuya hayranları "Yuvana, Arka Sokaklar'a dön" yorumları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Camdaki Kız dizisi
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