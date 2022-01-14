Yüsra Geyik'ten kafa karıştıran Arka Sokaklar paylaşımı!

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Rıza Baba' gönderisiyle şaşırttı.
Yılbaşı nedeniyle çekimlerine ara veren Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde dizinin resmi Instagram hesabından yapılan Rıza Baba paylaşımı, izleyiciyi endişelendirmişti. Sosyal medya kullanıcıları, ''Rıza Baba ölecek mi?'' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı.
Güzel oyuncu Yüsra Geyik, dizinin resmi Instagram'ındaki Rıza Baba gönderisini paylaşarak, 'üzgün' emojisi koydu. Geyik'in paylaşımı, Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Dizinin 610. bölüm fragmanında, Rıza Baba, arabasına binmek üzereyken vuruluyor.
Gündemi sarsan fragman sonrası izleyici, dizinin yeni bölümünü heyecanla beklemeye başladı.
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