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Yüsra Geyik'ten kafa karıştıran Arka Sokaklar paylaşımı!

14.01.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Camdaki Kız dizisine dahil olan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabından yaptığı Arka Sokaklar paylaşımıyla kafa karıştırdı.

Yüsra Geyik'ten kafa karıştıran Arka Sokaklar paylaşımı!

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Rıza Baba' gönderisiyle şaşırttı.

Yılbaşı nedeniyle çekimlerine ara veren Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz günlerde dizinin resmi Instagram hesabından yapılan Rıza Baba paylaşımı, izleyiciyi endişelendirmişti. Sosyal medya kullanıcıları, ''Rıza Baba ölecek mi?'' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı.

Yüsra Geyik'ten kafa karıştıran Arka Sokaklar paylaşımı!

Güzel oyuncu Yüsra Geyik, dizinin resmi Instagram'ındaki Rıza Baba gönderisini paylaşarak, 'üzgün' emojisi koydu. Geyik'in paylaşımı, Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Yüsra Geyik'ten kafa karıştıran Arka Sokaklar paylaşımı!

Dizinin 610. bölüm fragmanında, Rıza Baba, arabasına binmek üzereyken vuruluyor.

Yüsra Geyik'ten kafa karıştıran Arka Sokaklar paylaşımı!

Gündemi sarsan fragman sonrası izleyici, dizinin yeni bölümünü heyecanla beklemeye başladı.

Yüsra Geyik'ten kafa karıştıran Arka Sokaklar paylaşımı!


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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